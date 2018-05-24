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Северная Корея готова в любое время провести саммит с США

25.05.2018 07:04 — Новости Мира | БT  
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Дональд Трамп подчеркнул, что не считает нужным проводить саммит в Сингапуре 12 июня из-за последних враждебных высказываний Пхеньяна, хотя готов встретиться с лидером КНДР в будущем. В Белом доме добавили, что представители Северной Кореи перестали выходить с ними на связь. В частности, не приехали на встречу, где должны были обсудить детали переговоров в Сингапуре.
 
 
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Северная Корея готова в любое время и в любом формате провести саммит с США. В Пхеньяне подчеркивают, что встреча лидеров двух стран необходима для разрядки...
 
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