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Видео разрушения ядерного полигона в КНДР

25.05.2018 12:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти КНДР демонтировали тоннели на ядерном полигоне Пхунгери. Видео разрушения записали иностранные журналисты, которых пригласили наблюдать за процессом.


Демонтаж ядерного полигона Пхунгери. КНДР, 24 мая 2018 года. Фото: Reuters

Два взрыва прогремели в четверг утром, 24 мая, и еще четыре — вечером. Журналисты наблюдали за взрывами с горы, на расстоянии 500 метров от самого объекта.

Они также отметили, что весь процесс напоминал хорошо срежиссированную постановку. Власти КНДР не допустили международных экспертов по ядерному оружию на место демонтажа.

Пхунгери считается единственным в мире действующим ядерным полигоном. Но ученые считают, что полигон уже был частично разрушен после последнего испытания в сентябре 2017 года и к моменту демонтажа уже был в нерабочем состоянии.


Журналисты наблюдают за демонтажом ядерного полигона Пхунгери. КНДР, 24 мая 2018 года. Фото: Reuters

Власти Северной Кореи решили разрушить полигон в преддверии встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа, которая была намечена на 12 июня. Однако Дональд Трамп отменил эту встречу.

При этом президент США отметил, что готов встретиться с северокорейским лидером в другой раз.

 
 
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Власти КНДР демонтировали тоннели на ядерном полигоне Пхунгери. Видео разрушения записали иностранные журналисты, которых пригласили наблюдать за процессом.
 
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