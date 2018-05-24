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НАТО и ЕС призвали Россию признать ответственность за катастрофу MH17 под Донецком

25.05.2018 14:26 — Новости Мира | Tut.by  
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НАТО и ЕС призвали Россию признать ответственность за крушение «Боинга» под Донецком в 2014 году и сотрудничать со следствием. Президент Украины призвал «весь цивилизованный мир присоединиться к усилиям по привлечению к ответственности виновных в крушении самолета».


Фото: Reuters

«Нидерланды и Австралия сегодня заявили, что они признают Россию ответственной за ее роль в уничтожении самолета рейса MH17 17 июля 2014 года. Я призываю Россию принять свою ответственность и полностью сотрудничать со следствием для определения виновных в соответствии с резолюцией СБ ООН номер 2166. Уничтожение рейса MH17 — это глобальная трагедия, и все ответственные должны быть привлечены к суду», — сказано в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, передает ТАСС.

С аналогичным заявлением выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал Нидерланды и Австралию, которые обвинили Россию в крушении MH17 над Украиной.

«Этот шаг органично дополнит действия Украины в Международном суде ООН в иске на основе Международной конвенции о запрете финансирования терроризма. Призываю весь цивилизованный мир присоединиться к усилиям по привлечению к ответственности виновных», — написал Порошенко на странице в Facebook.

24 мая Международная следственная группа заявила о принадлежности сбившего MH17 «Бука» России. По данным следователей, «Боинг» с 298 пассажирами под Донецком в 2014 году был сбит российским зенитным комплексом «Бук», который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил России, расположенной под Курском.

В России опровергли данные обвинения, заявив, что ни один ракетный зенитный комплекс не пересекал российско-украинскую границу. Президент РФ Владимир Путин накануне отметил, что Россия сможет признать выводы следственной группы только, если сама будет участвовать в расследовании.

В Госдепе США заявили, что доверяют выводам Международной следственной группы, и призвали Россию объяснить ее роль в крушении самолета.

 
 
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НАТО и ЕС призвали Россию признать ответственность за крушение "Боинга" под Донецком в 2014 году и сотрудничать со следствием.
 
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