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НАТО и ЕС призвали Россию признать ответственность за катастрофу MH17 под Донецком
25.05.2018 14:26 — Новости Мира | Tut.by
НАТО и ЕС призвали Россию признать ответственность за крушение «Боинга» под Донецком в 2014 году и сотрудничать со следствием. Президент Украины призвал «весь цивилизованный мир присоединиться к усилиям по привлечению к ответственности виновных в крушении самолета».
«Нидерланды и Австралия сегодня заявили, что они признают Россию ответственной за ее роль в уничтожении самолета рейса MH17 17 июля 2014 года. Я призываю Россию принять свою ответственность и полностью сотрудничать со следствием для определения виновных в соответствии с резолюцией СБ ООН номер 2166. Уничтожение рейса MH17 — это глобальная трагедия, и все ответственные должны быть привлечены к суду», — сказано в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, передает
С аналогичным заявлением выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Президент Украины Петр Порошенко поддержал Нидерланды и Австралию, которые
«Этот шаг органично дополнит действия Украины в Международном суде ООН в иске на основе Международной конвенции о запрете финансирования терроризма. Призываю весь цивилизованный мир присоединиться к усилиям по привлечению к ответственности виновных», —
24 мая Международная следственная группа
В России опровергли данные обвинения, заявив, что ни один ракетный зенитный комплекс не пересекал российско-украинскую границу. Президент РФ Владимир Путин накануне
В Госдепе США
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НАТО и ЕС призвали Россию признать ответственность за крушение "Боинга" под Донецком в 2014 году и сотрудничать со следствием.
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