В Киеве из-за сообщений о минировании закрыли пять станций метро

В Киеве сообщили о минировании столичной подземки. Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена на странице в Twitter .



Фото: Facebook КП "Киевский метрополитен"

«Поступили анонимные звонки о минировании станций — „Днепр“, „Гидропарк“, „Левобережная“, „Арсенальная“ и „Героев Днепра“. Станции закрыты для пассажиров, проводится проверка», — говорится в сообщении.

По информации полиции Киева, в настоящее время полицейские проводят эвакуацию пассажиров, персонала подземки и тщательно осматривают указанные объекты.

На указанных станциях метро работают экипажи патрульной полиции, следственно-оперативные группы районов, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и медики. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится мужской финальный матч Лиги чемпионов 2017/18. Ожидается, что во время финала Лиги чемпионов в столицу прибудет около 50 тыс. гостей.

В полиции отмечали, что для охраны общественного порядка в столице привлекут более 12 тыс. человек: 6 тыс. полицейских, 4 тыс. нацгвардейцев, 2 тыс. спасателей, тысячу пограничников.