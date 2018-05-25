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В Киеве из-за сообщений о минировании закрыли пять станций метро
26.05.2018 15:20 — Новости Мира | Tut.by
В Киеве сообщили о минировании столичной подземки. Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена на странице в
«Поступили анонимные звонки о минировании станций — „Днепр“, „Гидропарк“, „Левобережная“, „Арсенальная“ и „Героев Днепра“. Станции закрыты для пассажиров, проводится проверка», — говорится в сообщении.
По информации полиции Киева, в настоящее время полицейские
На указанных станциях метро работают экипажи патрульной полиции, следственно-оперативные группы районов, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и медики. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится мужской финальный матч Лиги чемпионов 2017/18. Ожидается, что во время финала Лиги чемпионов в столицу прибудет около 50 тыс. гостей.
В полиции отмечали, что для охраны общественного порядка в столице привлекут более 12 тыс. человек: 6 тыс. полицейских, 4 тыс. нацгвардейцев, 2 тыс. спасателей, тысячу пограничников.
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По информации полиции Киева, в настоящее время полицейские проводят эвакуацию пассажиров, персонала подземки и тщательно осматривают указанные объекты.
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