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Саудовская Аравия решила наказать Германию санкциями за поддержку Ирана
26.05.2018 15:30 — Новости Мира | Tut.by
Саудовская Аравия, недовольная политикой Германии на Ближнем Востоке, прекращает заказы у немецких фирм. По данным журнала
Сообщается, что под санкции попали такие крупные немецкие концерны, как Siemens, Bayer и Boehringer, которые уже многие годы интенсивно сотрудничают с министерством здравоохранения в Эр-Рияде. Запрет на заказы распространяется также на автоконцерн Daimler, который должен был поставить сотни автобусов для Эр-Рияда и Джидды, передает
В указанных компаниях, а также в правительстве Саудовской Аравии от комментариев прессе отказались.
Как отмечает
«Наша цель ясна — мы остаемся в атомном соглашении, хотя бы на основании собственных политических интересов и интересов в сфере безопасности. И поэтому мы будем работать над тем, чтобы это соглашение имело будущее», — заявлял ранее в мае глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Между тем наследный принц Саудовской Аравии призывает международное сообщество усилить экономическое и политическое давление на Иран, чтобы избежать прямой военной конфронтации в регионе. В ноябре прошлого года Мухаммед Аль Сауд назвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи «новым Гитлером».
В Саудовской Аравии работают около 800 немецких фирм. По данным германского статистического бюро, в 2017 году объемы экспорта продукции в Саудовскую Аравию составили 7,7 миллиарда долларов. Но эта сумма составляет менее 1% от общего объема немецкого экспорта ФРГ в минувшем году.
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Саудовская Аравия, недовольная политикой Германии на Ближнем Востоке, прекращает заказы у немецких фирм.
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