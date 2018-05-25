Саудовская Аравия решила наказать Германию санкциями за поддержку Ирана

Саудовская Аравия, недовольная политикой Германии на Ближнем Востоке, прекращает заказы у немецких фирм. По данным журнала Der Spiegel , соответствующее внутреннее распоряжение госучреждениям отдал наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.



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Сообщается, что под санкции попали такие крупные немецкие концерны, как Siemens, Bayer и Boehringer, которые уже многие годы интенсивно сотрудничают с министерством здравоохранения в Эр-Рияде. Запрет на заказы распространяется также на автоконцерн Daimler, который должен был поставить сотни автобусов для Эр-Рияда и Джидды, передает DW .

В указанных компаниях, а также в правительстве Саудовской Аравии от комментариев прессе отказались.

Как отмечает NEWSru Israel , причиной санкций со стороны Эр-Рияда стала поддержка Германией ядерного соглашения с Ираном. После того как 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из соглашения с Тегераном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, в Берлине заверили, что будут и впредь придерживаться достигнутых соглашений.

«Наша цель ясна — мы остаемся в атомном соглашении, хотя бы на основании собственных политических интересов и интересов в сфере безопасности. И поэтому мы будем работать над тем, чтобы это соглашение имело будущее», — заявлял ранее в мае глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Между тем наследный принц Саудовской Аравии призывает международное сообщество усилить экономическое и политическое давление на Иран, чтобы избежать прямой военной конфронтации в регионе. В ноябре прошлого года Мухаммед Аль Сауд назвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи «новым Гитлером».

В Саудовской Аравии работают около 800 немецких фирм. По данным германского статистического бюро, в 2017 году объемы экспорта продукции в Саудовскую Аравию составили 7,7 миллиарда долларов. Но эта сумма составляет менее 1% от общего объема немецкого экспорта ФРГ в минувшем году.