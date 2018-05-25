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В Египте на месяц заблокируют YouTube

26.05.2018 21:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Египетским судом принято решение о месячной блокировке популярного по всему миру видеохостинга YouTube, сообщают информагентства.

Такое решение было принято в связи с публикацией на ресурсе кадров из фильма, оскорбляющего чувства мусульман.

Один местный адвокат обратился в суд с требованием заблокировать видеохостинг, пока от туда не удалят кадры из фильма, оскорбляющего чувства мусульман. Сообщается, что данный фильм повествует о жизни пророка Мухаммеда в оскорбительной форме. По мнению адвоката, кадры из фильма могут спровоцировать межконфессиональные конфликты.

 
 
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Египетским судом принято решение о месячной блокировке популярного по всему миру видеохостинга YouTube, сообщают информагентства.
 
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