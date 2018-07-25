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В ЕС объявили траур по жертвам лесных пожаров в Греции

25.07.2018 — Новости Мира | Варяг-пресс  
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В ЕС объявили траур по жертвам лесных пожаров в Греции

В ЕС объявили траур по жертвам масштабных лесных пожаров, бушевавших в Греции. Перед резиденциями всех европейских институтов, расположенных в Евроквартале Брюсселя, приспустили флаги. Рабочие заседания в Европарламенте и Еврокомиссии сегодня начинались с минуты молчания…

Согласно последней информации, лесные пожары в греческой области Аттика унесли жизни 79 человек, помимо этого, около 200 человек получили серьезные ожоги. Тем не менее, спасателям удалось ликвидировать очаги возгорания.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, от имени белорусского народа отправил телеграмму с соболезнованиями Президенту Греции Прокопису Павлопулосу.

Как известно, накануне сразу несколько обширных пожаров произошли в лесных массивах Аттики. В регионе ввели режим чрезвычайного положения.

В Греции лесные пожары в летний период случаются нередко – в минувшем году сразу в нескольких областях из-за засухи, инициировавшей природные пожары, вводился режим ЧС.

 
 
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В ЕС объявили траур по жертвам масштабных лесных пожаров, бушевавших в Греции. Перед резиденциями всех европейских институтов, расположенных в Евроквартале...
 
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