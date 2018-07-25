Шестерых членов экстремистской секты «Аум Синрикё» казнили в Японии. Об этом в четверг объявило министерство юстиции страны.



Основателя секты Тидзуо Мацумото, известного под именем Сёко Асахара казнили в начале июля. Фото: Reuters

«Мы провели скрупулезный анализ [ситуации], прежде чем принять соответствующее решение», — заявила министр юстиции страны Ёко Камикава, подписавшая приказ об исполнении смертной казни.

Таким образом, японские власти привели в исполнение смертные приговоры в отношении всех членов секты, приговоренных ранее к высшей мере наказания.

В начале июля в Японии были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении семи руководителей «Аум Синрикё», включая ее основателя Тидзуо Мацумото, известного под именем Сёко Асахара. Самой известной вылазкой экстремистов стала газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили зарин в пяти составах токийской подземки. Тогда погибли 13 человек, более 6,3 тыс. пострадали.