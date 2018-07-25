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В Японии казнили всех приговоренных к смерти членов секты "Аум Синрикё"
26.07.2018 07:05 — Новости Мира | Tut.by
Шестерых членов экстремистской секты «Аум Синрикё» казнили в Японии. Об этом в четверг объявило министерство юстиции страны.
«Мы провели скрупулезный анализ [ситуации], прежде чем принять соответствующее решение», — заявила министр юстиции страны Ёко Камикава, подписавшая приказ об исполнении смертной казни.
Таким образом, японские власти привели в исполнение смертные приговоры в отношении всех членов секты, приговоренных ранее к высшей мере наказания.
В начале июля в Японии были
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"Мы провели скрупулезный анализ [ситуации], прежде чем принять соответствующее решение", - заявила министр юстиции страны Ёко Камикава, подписавшая приказ об...
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