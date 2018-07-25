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Трамп после встречи с Юнкером заявил о любви между США и Евросоюзом

26.07.2018 07:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером показали, что США и Евросоюз «любят друг друга», заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, очевидно, что США, представленные им, и Евросоюз, который представляет Юнкер, любят друг друга. «Великолепно вернуться в нужное русло с Евросоюзом. Это был большой день для свободной и честной торговли», — написал он.

После встречи с Юнкером президент США заявил о «новой фазе» в отношениях с ЕС. Он рассказал, что стороны договорились не вводить новые пошлины, пока идут переговоры о торговле, а также об установлении нулевых пошлин, субсидий и нетарифных барьеров на промышленную продукцию, не связанную с автомобилестроением. Кроме того, США и ЕС решили увеличить торговлю медицинской продукцией, фармацевтикой, услугами, химическими товарами, а также соей.

Президент США отметил, что переговоры должны снять вопрос об американских пошлинах на сталь и алюминий и ответных мерах ЕС. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард поприветствовала переговоры Трампа и Юнкера. Ранее она говорила, что заградительные пошлины могут привести к падению глобального ВВП на 0,5%.

Жан-Клод Юнкер после встречи вручил Трампу фотографию военного кладбища.

Глава ЕК рассказал, что на фотографии, которую он подарил Трампу, изображено военное кладбище в Люксембурге, где похоронен американский генерал Джордж Паттон. «Дорогой Дональд, давайте вспомним нашу общую историю», — говорится в подписи на фотографии.

С 1 июня США установили пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%) из стран Евросоюза, Мексики и Канады. В качестве ответных мер, с 1 июля Евросоюз ввел пошлины на ряд американских товаров, в том числе виски, табачные изделия, двигатели внутреннего сгорания, продукты питания и другую продукцию.

 
 
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По словам Трампа, очевидно, что США, представленные им, и Евросоюз, который представляет Юнкер, любят друг друга. "Великолепно вернуться в нужное русло с Евросоюзом....
 
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