Иосиф Кобзон доставлен в больницу. Певец в стабильно тяжёлом состоянии — СМИ

Депутат Государственной Думы РФ, а также известный российский и советский эстрадный исполнитель Иосиф Кобзон был госпитализирован в одно из медучреждений Москвы. По данным ряда российских СМИ, состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое. Вместе с тем, в соответствии с информацией, распространенной ТАСС, состояние госпитализированного не является критическим.



В 2005 году у Кобзона была диагностирована онкология. Отмечается, что предыдущий раз певец ложился в больничный стационар в прошлом месяце, после чего появилась информация о необходимости проведения очередной плановой операции.