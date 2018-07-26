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Иосиф Кобзон доставлен в больницу. Певец в стабильно тяжёлом состоянии — СМИ

27.07.2018 — Новости Мира | Варяг-пресс  
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Иосиф Кобзон доставлен в больницу. Певец в стабильно тяжёлом состоянии — СМИ

Депутат Государственной Думы РФ, а также известный российский и советский эстрадный исполнитель Иосиф Кобзон был госпитализирован в одно из медучреждений Москвы. По данным ряда российских СМИ, состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое. Вместе с тем, в соответствии с информацией, распространенной ТАСС, состояние госпитализированного не является критическим.

В 2005 году у Кобзона была диагностирована онкология. Отмечается, что предыдущий раз певец ложился в больничный стационар в прошлом месяце, после чего появилась информация о необходимости проведения очередной плановой операции.

 
 
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Депутат Государственной Думы РФ, а также известный российский и советский эстрадный исполнитель Иосиф Кобзон был госпитализирован в одно из медучреждений Москвы....
 
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