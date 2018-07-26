В дни ЧМ-2018 по футболу в Москву наибольшее количество туристов прибыло из Китая

В Московской мэрии представили уточненные данные относительно количества приезжих болельщиков, посетивших закончившийся в этом месяце Чемпионат мира по футболу. По подсчетам московских властей, в период чемпионата российскую столицу посетили в общей сложности 4,5 миллиона туристов, из которых 2,3 миллиона являлись гражданами других государств.



В соответствии с данными, которыми мэр Москвы Сергей Собянин поделился с журналистами, порядка 3,1 миллиона болельщиков находились в городе как минимум с одной ночевкой, в то время как остальные приезжие побывали в мегаполисе в качестве транзитных пассажиров либо экскурсантов. В последнем случае не помешает отметить, что заведения культуры в дни чемпионата также фиксировали повышенный наплыв посетителей. Так, к примеру, Цирк Никулина на Цветном бульваре традиционно привлекает большое количество приезжих с постсоветского пространства, а также русскоговорящих туристов из дальнего зарубежья. С детальной информацией о данном объекте можно ознакомиться, перейдя по ссылке https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/moscow/placeofinterest/12724 на сайт компании Туристер. В целом специально для приезжих на ЧМ-2018 в столице было организовано более 50 культурно-массовых мероприятий.

Вместе с тем пиковые нагрузки с середины июля по середину июня наблюдались в московских гостиницах. В данном случае, по словам градоначальника, заполняемость объектов впервые за много лет превысила 90%. В то же время заранее подготовленные экстренные меры в виде разворачивания палаточных городков для гостей реализовывать не потребовалось.

Было отмечено, что наибольшее количество зарубежных гостей в дни футбольного чемпионата приходилось на Китай – из Поднебесной в Белокаменную приехало 223 тысячи человек. На 2-м и 3-м местах с показателями 167 тысяч и 84 тысячи человек, по данным мэрии, расположились соответственно США и Германия.

Оценки «отлично» от Собянина удостоился и метрополитен, правоохранители, а также различного рода волонтерские организации Москвы.