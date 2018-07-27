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Армения предложила сменить генсека ОДКБ
28.07.2018 12:28 — Новости Мира | Tut.by
Из-за обвинений, выдвинутых против действующего генсека Организации Договора коллективной безопасности Юрия Хачатурова, Ереван инициировал процесс его замены, сообщил
«Это строго внутренний правовой процесс, [в ходе которого] гражданин Армении вовлечен в уголовное дело в Армении. В то же время, принимая во внимание важность обеспечения репутации ОДКБ, Армения предложила странам-членам организации начать процесс замены генсека», — заявил Балаян.
Напомним, 27 июля, ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, однако удовлетворил ходатайство
26 июля Хачатурову
В 2008 году оппозиция во главе с Левоном Тер-Петросяном, проигравшим выборы президента 19 февраля того же года, проводила в Армении митинги, протестуя против неверно, по их данным, подведенных итогов голосования и допущенных в ходе выборов нарушений. Акции протеста 1−2 марта 2008 года вылились в столкновения митингующих с силовиками. В результате стычек погибли 10 человек (в том числе двое полицейских), свыше 200 были ранены.
Хачатуров в 2008 году командовал частями ереванского гарнизона и был заместителем министра обороны Армении. Роберт Кочарян в то время был президентом Армении.
В настоящее время Юрий Хачатуров занимает пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности. В состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Согласно уставу организации, нападение на любого из ее членов должно расцениваться как агрессия против всех государств-участников. Генсек ОДКБ считается ее высшим административным должностным лицом и осуществляет руководство секретариатом организации.
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Из-за обвинений, выдвинутых против действующего генсека Организации Договора коллективной безопасности Юрия Хачатурова, Ереван инициировал процесс его замены.
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