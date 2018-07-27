Армения предложила сменить генсека ОДКБ

Из-за обвинений, выдвинутых против действующего генсека Организации Договора коллективной безопасности Юрия Хачатурова, Ереван инициировал процесс его замены, сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД Армении.



Юрий Хачатуров. Фото: пресс-служба ОДКБ

«Это строго внутренний правовой процесс, [в ходе которого] гражданин Армении вовлечен в уголовное дело в Армении. В то же время, принимая во внимание важность обеспечения репутации ОДКБ, Армения предложила странам-членам организации начать процесс замены генсека», — заявил Балаян.

Напомним, 27 июля, ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, однако удовлетворил ходатайство об освобождении под залог в размере 5 млн драмов (около 10 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY) Хачатуров будет освобожден. В то же время покидать пределы республики Хачатуров не сможет.

26 июля Хачатурову было предъявлено обвинение в свержении совместно с другими лицами 1 марта 2008 года конституционного строя Армении. Ранее это обвинение было предъявлено экс-президенту Армении Роберту Кочаряну.

В 2008 году оппозиция во главе с Левоном Тер-Петросяном, проигравшим выборы президента 19 февраля того же года, проводила в Армении митинги, протестуя против неверно, по их данным, подведенных итогов голосования и допущенных в ходе выборов нарушений. Акции протеста 1−2 марта 2008 года вылились в столкновения митингующих с силовиками. В результате стычек погибли 10 человек (в том числе двое полицейских), свыше 200 были ранены.

Хачатуров в 2008 году командовал частями ереванского гарнизона и был заместителем министра обороны Армении. Роберт Кочарян в то время был президентом Армении.

В настоящее время Юрий Хачатуров занимает пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности. В состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Согласно уставу организации, нападение на любого из ее членов должно расцениваться как агрессия против всех государств-участников. Генсек ОДКБ считается ее высшим административным должностным лицом и осуществляет руководство секретариатом организации.