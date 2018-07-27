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Пожары по всему миру. В Калифорнии горят леса, 12 тысяч человек эвакуированы
28.07.2018 13:10 — Новости Мира | Tut.by
Калифорнию охватили крупные лесные пожары. Погибли уже два человека, более 12 тысяч — эвакуированы,
На севере Калифорнии пожар уже уничтожил растительность на площади более 11 тысяч гектаров. Пожарные работают в усиленном режиме, чтобы сдержать распространение огня. Всего задействовано более трех тысяч человек персонала, 328 пожарных расчетов и 17 вертолетов.
При тушении пожара погибли два человека — сотрудник департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата и спасатель. Несколько пожарных получили ожоги.
В трех округах Калифорнии — Марипоса, Риверсайд и Шаста объявлен режим чрезвычайного положения. Только в округе Шаста огонь уничтожил 500 и повредил 75 домов. По данным департамента, на данный момент территория возгорания составляет более 48 тысяч акров (19,5 тысячи гектаров), при этом локализовано лишь 5%.
В Калифорнии с огнем борются с воздуха при помощи воды или противопожарных реагентов. В Швеции для тушения пожара пришлось
Леса Колорадо и Калифорнии горят с начала месяца — возгорание произошло после сильной засухи, а побороть огонь мешает сухая ветреная погода.
Летом-осенью прошлого года Калифорния и несколько штатов также пострадали от
Напомним, этим летом
В Греции масштабные лесные пожары
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Только в округе Шаста огонь уничтожил 500 и повредил 75 домов. По данным департамента, на данный момент территория возгорания составляет более 48 тысяч акров (19,5...
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