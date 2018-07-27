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Пожары по всему миру. В Калифорнии горят леса, 12 тысяч человек эвакуированы

28.07.2018 13:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Калифорнию охватили крупные лесные пожары. Погибли уже два человека, более 12 тысяч — эвакуированы, сообщает пожарный департамент штата.


Это не марсианские хроники. Это последствия пожара вблизи города Кесвик, Калифорния, 27 июля 2018 года. Фото: Reuters

На севере Калифорнии пожар уже уничтожил растительность на площади более 11 тысяч гектаров. Пожарные работают в усиленном режиме, чтобы сдержать распространение огня. Всего задействовано более трех тысяч человек персонала, 328 пожарных расчетов и 17 вертолетов.


Пожарный смотрит, как огонь поднимается по склону вблизи города Реддинг, Калифорния. 27 июля 2018 года. Фото: Reuters

При тушении пожара погибли два человека — сотрудник департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата и спасатель. Несколько пожарных получили ожоги.


Реддинг, Калифорния. 27 июля 2018 года. Фото: Reuters

В трех округах Калифорнии — Марипоса, Риверсайд и Шаста объявлен режим чрезвычайного положения. Только в округе Шаста огонь уничтожил 500 и повредил 75 домов. По данным департамента, на данный момент территория возгорания составляет более 48 тысяч акров (19,5 тысячи гектаров), при этом локализовано лишь 5%.


Последствия пожара вблизи города Кесвик, Калифорния, 27 июля 2018 года. Фото: Reuters

Маленький пожар, который мог вырасти в большой. От искры занялась сухая трава, спасатели быстро забрасывает ее песком. Реддинг, Калифорния, 27 июля 2018 года. Фото: Reuters

Вертолеты сбрасывают воду на горящий лес на холмах неподалеку от Реддинга, Калифорния, 27 июля 2018 года. Фото: Reuters

В Калифорнии с огнем борются с воздуха при помощи воды или противопожарных реагентов. В Швеции для тушения пожара пришлось прибегнуть к бомбам.


Самолет сбрасывает противопожарный реагент, чтобы замедлить распространение огня к западу от Реддинга, Калифорния, 27 июля 2018 года. Фото: Reuters

Реддинг, Калифорния, 27 июля 2018 года. Фото: Reuters

Леса Колорадо и Калифорнии горят с начала месяца — возгорание произошло после сильной засухи, а побороть огонь мешает сухая ветреная погода.


Сгоревшие дома неподалеку от города Реддинг, Калифорния. 27 июля 2018 года. Фото: Reuters

Летом-осенью прошлого года Калифорния и несколько штатов также пострадали от лесных пожаров,. Ущерб, как сообщили американские власти, составили порядка 18 трлн долларов.


Последствия пожара неподалеку от города Реддинг, Калифорния. 27 июля 2018 года. Фото: Reuters

Напомним, этим летом многие страны пострадали от лесных пожаров.

В Греции масштабные лесные пожары унесли жизни 87 человек. Горит и наша соседка Латвия. 17 июля начался пожар на торфяном болоте в Валдгалской волости. Уже больше недели латвийские пожарные при поддержке белорусских спасателей пытаются его потушить, а тем временем выгорело более тысячи гектаров. В Швеции пожары из-за аномальной жары начались даже за полярным кругом. Уже сгорело 25 тысяч гектаров леса. Пожары нанесли ущерб на 87 миллионов евро. По меньшей мере один человек стал жертвой лесных пожаров, еще десятки пострадали. В Канаде из-за аномальной жары также начались пожары — горели леса в провинции Онтарио, сложная обстановка сохраняется до сих пор.

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Только в округе Шаста огонь уничтожил 500 и повредил 75 домов. По данным департамента, на данный момент территория возгорания составляет более 48 тысяч акров (19,5...
 
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