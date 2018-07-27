ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Техноориентиры: что нового мы увидим в скором будущем

28.07.2018 — Новости Мира | Варяг-пресс  
Размер текста:
A
A
A
Техноориентиры: что нового мы увидим в скором будущем

Ежегодно мир удивляет нас все новыми инновациями. Какие же технологии интегрируют в нашу жизнь уже завтра?

Воздушное такси

Компания Airbus работает над проектом City Airbus, который призван решить проблему городских пробок с помощью городских летающих такси. Проект подразумевает создание целой беспилотной платформы, где будут появляться различные аппараты. Компания уже представила Vahana – первое беспилотное летательное средство с крейсерской скоростью полета 120км/ч и вертикальным взлетом/посадкой. City Airbus будет иметь 4 винта и 8 электродвигателей, мощностью 100 кВт каждый. О мощности силовых агрегатов подробнее можно найти на https://www.uesk.org/. Первый полет небесного такси запланирован на конец 2018 года. А значит, ждать уже совсем недолго…

Летающий мотоцикл

Компанией «Hoversurf» была представлена модель нового летающего мотоцикла «Scorpion 3», который состоит из электрического квадрокоптера и двигателей собственной разработки. Концепция устройства и сиденье похожи на обычный мотоцикл, но без колес – их заменяют 4 винта на специальных кронштейнах. А панель управления, помимо привычных переключателей, оснащена двумя джойстиками управления. Высота полета – 5 метров, грузоподъемность – 150 кг, собственный вес – 100 кг, 50 из которых приходится на аккумуляторную батарею. Одной зарядки вполне достаточно для получасового полета. Время полной зарядки – 4 часа. Максимальная скорость – 70км/час. Ховербайк имеет 3 способа управления: ручное, с помощью джойстиков, посредством радиоканала с пульта или путем введения определенных координат по GPS. Мотоцикл работает даже при температуре -20 градусов. Для взлета/посадки скорпиону хватает обычного парковочного места для легковой машины.

Поезда для геймеров

Компания Deutsche Bahn планирует исполнить мечты миллионов фанатов виртуальных игр: запустить в Баварии поезд, оборудованный по последнему слову видеоигровой индустрии. Маркетологи компании считают, что размещение в поездах плазменных панелей, игровых приставок, высокоскоростного интернета позволит привлечь больше клиентов. Ключевым достоинством поездов станут игровые зоны с анатомическими креслами и удобными гаджетами. Также вагоны будут оснащены различными тренажерами и игровыми площадками для самых маленьких. На данный момент правительство смущают тренажеры в спортивном зале и дорожки для бега, но если поезд пройдет все проверки безопасности, то на нем можно будет прокатиться уже в 2019 году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно мир удивляет нас все новыми инновациями. Какие же технологии интегрируют в нашу жизнь уже завтра? Воздушное такси Компания Airbus работает над проектом City...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Акула напала на 6-летнюю девочку в торговом центре в Китае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика