Техноориентиры: что нового мы увидим в скором будущем

Ежегодно мир удивляет нас все новыми инновациями. Какие же технологии интегрируют в нашу жизнь уже завтра?

Воздушное такси

Компания Airbus работает над проектом City Airbus, который призван решить проблему городских пробок с помощью городских летающих такси. Проект подразумевает создание целой беспилотной платформы, где будут появляться различные аппараты. Компания уже представила Vahana – первое беспилотное летательное средство с крейсерской скоростью полета 120км/ч и вертикальным взлетом/посадкой. City Airbus будет иметь 4 винта и 8 электродвигателей, мощностью 100 кВт каждый. О мощности силовых агрегатов подробнее можно найти на https://www.uesk.org/ . Первый полет небесного такси запланирован на конец 2018 года. А значит, ждать уже совсем недолго…

Летающий мотоцикл

Компанией «Hoversurf» была представлена модель нового летающего мотоцикла «Scorpion 3», который состоит из электрического квадрокоптера и двигателей собственной разработки. Концепция устройства и сиденье похожи на обычный мотоцикл, но без колес – их заменяют 4 винта на специальных кронштейнах. А панель управления, помимо привычных переключателей, оснащена двумя джойстиками управления. Высота полета – 5 метров, грузоподъемность – 150 кг, собственный вес – 100 кг, 50 из которых приходится на аккумуляторную батарею. Одной зарядки вполне достаточно для получасового полета. Время полной зарядки – 4 часа. Максимальная скорость – 70км/час. Ховербайк имеет 3 способа управления: ручное, с помощью джойстиков, посредством радиоканала с пульта или путем введения определенных координат по GPS. Мотоцикл работает даже при температуре -20 градусов. Для взлета/посадки скорпиону хватает обычного парковочного места для легковой машины.

Поезда для геймеров

Компания Deutsche Bahn планирует исполнить мечты миллионов фанатов виртуальных игр: запустить в Баварии поезд, оборудованный по последнему слову видеоигровой индустрии. Маркетологи компании считают, что размещение в поездах плазменных панелей, игровых приставок, высокоскоростного интернета позволит привлечь больше клиентов. Ключевым достоинством поездов станут игровые зоны с анатомическими креслами и удобными гаджетами. Также вагоны будут оснащены различными тренажерами и игровыми площадками для самых маленьких. На данный момент правительство смущают тренажеры в спортивном зале и дорожки для бега, но если поезд пройдет все проверки безопасности, то на нем можно будет прокатиться уже в 2019 году.