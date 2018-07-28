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В Индонезии произошло мощное землетрясение, есть погибшие

29.07.2018 09:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Мощное землетрясение произошло в популярной туристической местности в Индонезии, в результате погибло не менее 10 человек, сообщает ВВС.

Землетрясение силой 6,4 баллов произошло на центральном индонезийском острове Ломбок около 07:00 по местному времени (00:00 по Гринвичу) в воскресенье.

Остров привлекает туристов со всего мира и расположен примерно в 40 км к востоку от Бали.

По словам чиновников, многие здания были повреждены, и десятки людей получили ранения.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился в 50 км к северо-востоку от города Матарам, на севере Ломбока.

За ним последовало более 60 небольших землетрясений.

«Около 40 человек получили ранения, а десятки домов были повреждены, — говорится в заявлении Сутопо Пурво Нугрохо, представителя агентства по борьбе со стихийными бедствиями в стране. — По нашим оценкам, число будет расти, мы еще собираем данные о пострадавших. Основное внимание в настоящее время уделяется эвакуации и спасению людей».

Он разместил фотографии разрушенных зданий и улиц, заваленных щебнем.

Один из свидетелей рассказал агентству AFP о хаосе, последовавшем за землетрясением.

«Землетрясение было очень сильным … И все в моем доме были в панике, мы выбежали на улицу, — сказал он. — Все мои соседи тоже выбежали наружу, электричество внезапно отключилось».

Индонезия подвержена землетрясениям, потому что она лежит на Кольце Огня — линии частых землетрясений и извержений вулканов.

В 2016 году на северо-восточном побережье острова Суматра произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, в результате чего погибли десятки человек, 40 000 человек пришлось покинуть свои дома.

 
 
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Землетрясение силой 6,4 баллов произошло на центральном индонезийском острове Ломбок около 07:00 по местному времени (00:00 по Гринвичу) в воскресенье.
 
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