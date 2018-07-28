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Британские СМИ сообщили об участии двух групп в отравлении Скрипалей

29.07.2018 12:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Британские следователи считают, что в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль участвовали две группы. По одной из версий, флакон, в котором находилось отравляющее вещество, все еще может находиться на территории Великобритании.

Антитеррористическое подразделение британской полиции изучает версию, в соответствии с которой в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии участвовали две группы, сообщает издание Mirror. Первая из них привезла отравляющее вещество в Великобританию, а другая непосредственно осуществила преступление.

Исходя из этой версии, «Новичок» ввезли в Великобританию под видом парфюмерии. Однако следователи пришли к выводу, что обнаруженный двумя местными жителями флакон не был контейнером, который использовался для попытки убийства Скрипалей. В этом случае где-то на территории Соединенного Королевства может находиться другая емкость, которая может представлять потенциальную угрозу.

Источник газеты в британском правительстве при этом выразил уверенность, что контейнер, в котором находился «Новичок», мог быть сделан исключительно в России. «Предположение, что яд прибыл не из России, смехотворно», — заявил он.

В понедельник, 23 июля, газета Daily Mail сообщила, что у британских следователей есть фотография возможного подозреваемого по делу об отравлении Скрипалей. По данным издания, это фото было показано ключевым свидетелям. Саму фотографию газета не опубликовывает, но отмечает, что она была сделана по технологии распознавания лиц.

В июле издание утверждало, что отравление Скрипалей организовала группа из шести человек. Ее, как пишет газета, возглавляла женщина из российской военной разведки. По данным источников CNN, причастные к отравлению, которых установила британская полиция, уже покинули Соединенное Королевство.

Напомним, в начале марта в британском городе Солсбери на улице нашли без сознания бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Их госпитализировали в критическом состоянии. Позже власти Великобритании объявили, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в России. Ответственность за случившееся Лондон возложил на Москву. Россия неоднократно опровергала все обвинения.

В настоящее время Сергей и Юлия Скрипаль уже выписаны из больницы. После выписки Юлия Скрипаль заявила, что отказывается от помощи российских дипломатов, а сестру Викторию попросила прекратить попытки навестить ее.

Спустя несколько месяцев после отравления Скрипалей с признаками отравления нервно-паралитическим веществом были госпитализированы двое жителей Великобритании, подобравшие неизвестный флакон в парке и принявшие его за парфюм. В результате один из них — Чарли Роули — выздоровел, а его спутница, Дон Стерджес, в итоге умерла.

 
 
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Британские следователи считают, что в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль участвовали две группы. По одной из версий, флакон, в котором находилось отравляющее...
 
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