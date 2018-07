В аэропорту Мюнхена ночевали 700 пассажиров - из-за женщины, прошедшей незамеченной пункт контроля

Из-за приостановки работы второго терминала около 700 пассажиров ночевали в Мюнхенском аэропорту, еще сотни — в отелях. Накануне в зону безопасности бесконтрольно попала женщина.

Мюнхенский аэропорт предупреждает о продолжении задержек и отмене рейсов в воскресенье, 29 июля, из-за произошедшей накануне приостановки работы второго терминала после проникновения в зону безопасности одной пассажирки. На своей странице в микроблоге Twitter руководство аэропорта просит пассажиров также учесть «более продолжительное время ожидания» при прохождении всех необходимых процедур и перед приездом на регистрацию запросить информацию о своем рейсе в авиакомпании.

The closure of Terminal 2 in Munich yesterday morning has caused further delays and flight cancellations even today. In addition, there are longer waiting times in complete terminal operation. Please check the latest flights information or contact your airline.