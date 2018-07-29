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Трамп обвинил спецпрокурора Мюллера в конфликте интересов

30.07.2018 06:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 30 июля, уточнил свои обвинения в конфликте интересов в адрес спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается предполагаемыми связями с Россией предвыборного штаба миллиардера во время президентской кампании 2016 года.


Фото: Reuters

На своей странице в твиттере Трамп посвятил Мюллеру ряд записей, в которых поставил под вопрос благонадежность Мюллера, а также заявил, что имел «очень плохие противоречивые деловые отношения» с Мюллером.

Ранее Трамп уже делал намеки на предполагаемый конфликт интересов у Мюллера, однако первые подробности обнародовал только сейчас. «Намерен ли Роберт Мюллер когда-нибудь раскрыть свой конфликт интересов с президентом Трампом, в том числе главное — то, что у нас были очень плохие противоречивые отношения, и я отклонил его кандидатуру на пост главы ФБР (за день до назначения его спецпрокурором), а Коми — его близкий друг», — написал Трамп, имея в виду Джеймса Коми, который был уволен с поста директора ФБР в мае 2017 года и который не раз критически высказывался в адрес Трампа.

В январе 2018 года газета New York Times сообщила, что Трамп в июне 2017 года хотел уволить и Мюллера. От этого шага Трампа отговорил его советник Дон Макган, пригрозив своей отставкой. Увольнение Мюллера могло быть обосновано тремя конфликтами интересов. Мюллер якобы покинул гольфклуб Трампа из-за разногласий по вопросам членских взносов. Кроме того, как утверждается в сообщении, нынешний спецпрокурор работал в юридической фирме, которая представляла интересы зятя Трампа, Джареда Кушнера. Наконец, Мюллер перед назначением на должность спецпрокурора был опрошен на предмет повторной работы на посту директора ФБР, которое он уже возглавлял с 2001 по 2013 годы.

 
 
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На своей странице в твиттере Трамп посвятил Мюллеру ряд записей, в которых поставил под вопрос благонадежность Мюллера.
 
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