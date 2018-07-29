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Трамп обвинил спецпрокурора Мюллера в конфликте интересов
30.07.2018 06:36 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 30 июля, уточнил свои обвинения в конфликте интересов в адрес спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается предполагаемыми связями с Россией предвыборного штаба миллиардера во время президентской кампании 2016 года.
На своей странице в твиттере Трамп посвятил Мюллеру ряд записей, в которых поставил под вопрос благонадежность Мюллера, а также заявил, что имел «очень плохие противоречивые деловые отношения» с Мюллером.
Ранее Трамп уже делал намеки на предполагаемый конфликт интересов у Мюллера, однако первые подробности обнародовал только сейчас. «Намерен ли Роберт Мюллер когда-нибудь раскрыть свой конфликт интересов с президентом Трампом, в том числе главное — то, что у нас были очень плохие противоречивые отношения, и я отклонил его кандидатуру на пост главы ФБР (за день до назначения его спецпрокурором), а Коми — его близкий друг», — написал Трамп, имея в виду Джеймса Коми, который был уволен с поста директора ФБР в мае 2017 года и который не раз критически высказывался в адрес Трампа.
В январе 2018 года газета
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На своей странице в твиттере Трамп посвятил Мюллеру ряд записей, в которых поставил под вопрос благонадежность Мюллера.
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