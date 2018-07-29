Израиль: 17-летнюю палестинку, ударившую солдата в вирусном видео, выпустили из тюрьмы

17-летняя палестинская девушка Ахед Тамими, пинавшая ногами и хлеставшая по лицу израильского солдата на оккупированном Западном берегу, вышла из тюрьмы после восьмимесячного заключения. Дома ее встретили как национального героя.



Фото: Reuters

Ахед Тамими стала символом палестинского сопротивления, после того, как в интернете получила вирусное распространение видеозапись, на которой она осыпает ругательствами, пинает ногами и пытается ударить кулаками израильского солдата у ворот ее дома в деревне Наби-Салех.

Многие израильтяне считают, что девушку волнует исключительно собственный пиар.

После того, как она вышла из тюрьмы, у ее дома ее ожидали сотни сторонников.

«Сопротивление продолжится до конца оккупации», — заявила Ахед собравшейся толпе.

В беседе с журналистами несколько позже она также сообщила, что собирается стать юристом и сфокусироваться на том, «чтобы призвать оккупантов к ответу».

На момент когда она была арестована, ей было всего 16 лет. Ей были предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в применении физического насилия, подстрекательству к насилию, нападении на военных, а также в забрасывании солдат камнями.

В марте она признала себя виновной по четырем пунктам обвинения, в том числе применении насилия и подстрекательства к насилию.

За день до освобождения Ахед Тамими двое итальянцев и палестинец были арестованы за то, что нарисовали ее четырехметровый портрет на стене, отделяющей Вифлеем от Иерусалима. Они пытались убежать от полицейских, но были пойманы.

Пограничная служба Израиля заявила, что троим арестованным предъявлено обвинение в причинении ущерба заградительному барьеру в районе Вифлеема.

Как Тамими стала знаменитой?

15 декабря 2017 года Ахед Тамими накинулась на двух израильских солдат, стоявших у ворот ее дома. Она пинала их ногами, осыпала ругательствами и пыталась дать пощечину. Мать 16-летней Тамими, стоявшая рядом, сняла на видео всю сцену.

Видео было размещено в ее аккаунте в «Фейсбуке» и молниеносно разлетелось по соцсетям.

На ролике видно, как она пинает ногой одного солдата, затем дает ему пощечину и угрожает ударить другого военного.

На предварительных слушаниях Ахед Тамими заявила, что набросилась на солдат якобы потому, что ранее в тот же день видела, как они выстрелили резиновой пулей в голову ее 15-летнего двоюродного брата Мохаммеда.

Армия Израиля заявляет, что солдаты были направлены к дому Тамими, так как оттуда подростки бросали камни в сторону израильских военных.

Представители армии также заявляют, что двоюродный брат Ахед сказал на допросе, что он ударился головой после того, как упал с велосипеда.

С 2015 года семья Тамими, и в первую очередь Ахед, известны тем, что регулярно привлекают к себе внимание СМИ.

По информации газеты Times of Israel, в 2015 году подкомитет израильского кнессета проводил проверку о том, является ли семья Тамими реальной или состоит из нанятых актеров. В июне этого года возглавивший проверку Майкл Орен сообщил, что комиссия не смогла прийти к определенному заключению и во всем этом деле остается множество вопросов.



Фото: Reuters

Какими были последствия?

Дело Ахед Тамими вызвало бурю дебатов между Израилем и палестинцами.

Многие израильтяне считают, что Ахед стала жертвой манипуляций со стороны своих родственников, которые пытались заснять на видео, как она провоцирует израильских солдат.

Матери Ахед были предъявлены обвинения в подстрекательстве к насилию, а ее двоюродной сестре Нур — обвинения в нападении.

Министр образования Израиля Нафтали Беннетт сказал, что Ахед и Нур Тамими заслуживают того, чтобы провести остаток жизни в тюрьме.

Для палестинцев Ахед Тамими стала национальным символом, и ее действия они рассматривают как образец храбрости в противостоянии вооруженным солдатам на оккупированных территориях.

Ее лицо регулярно появляется на постерах и уличных граффити. Онлайн-петиция с требованием о ее освобождении собрала 1,7 млн подписей.