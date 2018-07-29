Арнольд Шварценеггер переехал лимузин на своем личном танке

Экс-губернатор американского штата Калифорния, известный киноактер, а также легендарный бодибилдер в лице Арнольда Шварценеггера засветился в необычном видеоролике на своем собственном танке M47 Patton II. В компании телеведущего Джея Лино Шварценеггер проехался на 46-тонной бронемашине по легковому автомобилю.



В соответствии с данными, попавшими в СМИ, соответствующие съемки проводились в рамках телевизионного проекта «Make it!». В качестве объекта для уничтожения был выбран лимузин Lincoln Town Car.

В числе прочего Арнольд поведал зрителям о тактико-технических характеристиках старенького танка, которым ему некогда удалось обзавестись.