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Арнольд Шварценеггер переехал лимузин на своем личном танке

30.07.2018 — Новости Мира | Варяг-пресс  
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Арнольд Шварценеггер переехал лимузин на своем личном танке

Экс-губернатор американского штата Калифорния, известный киноактер, а также легендарный бодибилдер в лице Арнольда Шварценеггера засветился в необычном видеоролике на своем собственном танке M47 Patton II. В компании телеведущего Джея Лино Шварценеггер проехался на 46-тонной бронемашине по легковому автомобилю.

В соответствии с данными, попавшими в СМИ, соответствующие съемки проводились в рамках телевизионного проекта «Make it!». В качестве объекта для уничтожения был выбран лимузин Lincoln Town Car.

В числе прочего Арнольд поведал зрителям о тактико-технических характеристиках старенького танка, которым ему некогда удалось обзавестись.

 
 
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Экс-губернатор американского штата Калифорния, известный киноактер, а также легендарный бодибилдер в лице Арнольда Шварценеггера засветился в необычном...
 
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