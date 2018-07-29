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В Таджикистане убиты четыре иностранных велосипедиста, власти не исключают теракт

30.07.2018 19:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Вечером 29 июля на трассе Дангаринского района в Таджикистане водитель совершил наезд на группу иностранных велотуристов. В результате ДТП трое туристов погибли на месте происшествия, четвертый был госпитализирован, но позже скончался в больнице.

Погибшими оказались двое американцев, голландец и швейцарец. Еще несколько иностранцев получили травмы и были доставлены в больницу.

Момент наезда на группу велосипедистов попал на видео. На кадрах видно, как машина, сбившая группу туристов, передвигавшихся на велосипедах, разворачивается и снова наезжает на них.

По словам министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимова, после наезда из автомобиля вышли водитель и пассажиры, которые добили туристов с помощью огнестрельного оружия и ножей. На пресс-конференции 30 июля он заявил, что расследование должно установить, что это было: дорожно-транспортное происшествие, разбойное нападение с целью грабежа, убийство или теракт.

Через некоторое время милиция сообщила о проведении спецоперации в селе Торбулок. По словам силовиков, возможные виновники аварии оказали вооруженное сопротивление. Поэтому, как сообщил Рахимов, один из них был убит, один задержан, а еще трое были объявлены в розыск. Еще позже МВД Таджикистана объявило о ликвидации трех разыскиваемых.

2018 год в Таджикистане объявлен годом туризма. По официальным данным, количество иностранных туристов, которые только за пять месяцев этого года прибыли в Таджикистан, превысило 900 тысяч человек, что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Власти опасаются, что случившееся с велосипедистами может негативно отразиться на туристическом имидже Таджикистана.

 
 
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Момент наезда на группу велосипедистов попал на видео. На кадрах видно, как машина, сбившая группу туристов, передвигавшихся на велосипедах, разворачивается и...
 
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