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Погибшую от "Новичка" Дон Стерджес кремировали в Солсбери
30.07.2018 20:09 — Новости Мира | Tut.by
В городе Солсбери состоялась кремация 44-летней Дон Стерджес, скончавшейся как утверждают в полиции от воздействия нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».
При кремации Стерджес присутствовали более ста человек, включая ее 11-летнюю дочь и ее друга Чарли Роули, подарившего Дон Стреджес флакон со смертельно опасным веществом и также отравившийся «Новичком».
Первоначально сообщалось, что гроб с телом британки не будут нести на руках из соображений безопасности, по рекомендации Службы общественного здравоохранения Англии (PHE).
Это оказалось неправдой. Священник Филип Бромили, служивший на похоронах, в беседе с журналистами подтвердил, что чиновники из PHE действительно говорили с организаторами, однако гроб в крематорий внесли на руках.
В PHE в свою очередь заявили, что кремация не представляла риска для общественности и от дальнейших комментариев отказались.
По факту смерти Дон Стерджес было открыто уголовное дело по статье «убийство». У британки нее осталось трое детей. Вместе с ней отравился ее друг Чарли Роули, нашедший флакон с веществом на улице и принявший его за духи.
Флакон с «Новичком»
Как рассказывал Чарли Роули, он считает, что сам подарил Стерджес флакон с нервно-паралитическим токсином. В интервью телеканалу Ай-ти-ви он говорил, что за несколько дней до отравления
Где именно он нашел коробку, Роули вспомнить не смог. Коробка с бутылочкой лежала дома у Роули несколько дней, 30 июня он подарил ее Стерджес. Как рассказывал Роули, она сразу узнала бренд духов, открыла их и побрызгала жидкость на запястья.
Через 15 минут Дон Стерджес почувствовала себя плохо. Ее госпитализировали, а через несколько часов в больницу попал и сам Роули. 8 июля Стреджес скончалась, несколько дней спустя Роули выписали из больницы.
Пробы, взятые у пострадавших, исследовали в государственной химической лаборатории в Портон-Даун и пришли к выводу, что они подверглись воздействию вещества группы «Новичок».
Роули и Стреджес отравились
За отравлением Скрипалей, по мнению британских властей, стояли российские агенты. Москва отрицает причастность к отравлению.
Отравление Скрипалей привело к крупнейшему за много лет дипломатическому скандалу между Россией и Британией. Москва и Лондон выслали несколько десятков дипломатов, после чего ряд стран Запада также объявил о высылке российских диппредставителей в знак солидарности с Британией.
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По факту смерти Дон Стерджес было открыто уголовное дело по статье "убийство". У британки нее осталось трое детей. Вместе с ней отравился ее друг Чарли Роули,...
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