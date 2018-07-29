Парламент Македонии назначил дату референдума о переименовании страны

Парламент Македонии определил дату проведения референдума по вопросу переименования страны, он состоится 30 сентября. Об этом сообщает Reuters .



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Как отмечается, за проведение голосования выступили 68 депутатов из 120. Участникам референдума предстоит ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы вступление в НАТО и ЕС, принимая соглашение о переименовании между Республикой Македония и Грецией?»

10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены планируют на саммите в Брюсселе пригласить Македонию на переговоры о вступлении в альянс. На следующий день руководство НАТО пригласило Македонию на переговоры о членстве в альянсе. При этом члены НАТО отметили, что для того, чтобы «успешно завершить процесс вступления в альянс», стране необходимо решить вопрос с названием.



17 июня Греция и Македония заключили соглашение о переименовании последней в Республику Северная Македония. 20 июня соответствующее соглашение было ратифицировано македонским парламентом, однако президент страны Георге Иванов 26 июня отказался подписать законопроект. По его словам, это противоречит Конституции и угрожает национальной безопасности.