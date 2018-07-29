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Парламент Македонии назначил дату референдума о переименовании страны
30.07.2018 19:59 — Новости Мира | Tut.by
Парламент Македонии определил дату проведения референдума по вопросу переименования страны, он состоится 30 сентября. Об этом сообщает
10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены планируют на саммите в Брюсселе
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Участникам референдума предстоит ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы вступление в НАТО и ЕС, принимая соглашение о переименовании между Республикой...
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