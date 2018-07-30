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AFP: ИГ взяла на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане
30.07.2018 23:25 — Новости Мира | Tut.by
Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане, произошедшее в воскресенье. Об этом сообщило в понедельник агентство
По данным МВД Таджикистана, в воскресенье, около 15.30 по местному времени, в Дангаринском районе Хатлонской области автомобиль, в котором находились четыре человека, наехал на группу туристов из семи человек, ехавших на велосипедах. Трое туристов погибли на месте, еще один впоследствии скончался в больнице. Остальные получили легкие повреждения. Среди погибших двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов.
Правоохранительные органы Таджикистана
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Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане, произошедшее в...
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