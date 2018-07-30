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AFP: ИГ взяла на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане

30.07.2018 23:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане, произошедшее в воскресенье. Об этом сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на организацию SITE, отслеживающую деятельность экстремистов в интернете.

По данным МВД Таджикистана, в воскресенье, около 15.30 по местному времени, в Дангаринском районе Хатлонской области автомобиль, в котором находились четыре человека, наехал на группу туристов из семи человек, ехавших на велосипедах. Трое туристов погибли на месте, еще один впоследствии скончался в больнице. Остальные получили легкие повреждения. Среди погибших двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов.

Правоохранительные органы Таджикистана заявили, что они рассматривают различные мотивы злоумышленников, в том числе теракт. Министерство внутренних дел страны сообщило в понедельник, что все лица, разыскиваемые по делу о наезде на туристов, ликвидированы.

 
 
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Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане, произошедшее в...
 
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