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В ЕС раскритиковали решение Молдовы давать гражданство за инвестиции

30.07.2018 23:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Властям Молдовы не стоит использовать либерализацию визового режима с Евросоюзом, чтобы привлекать инвестиции в обмен на гражданство страны, заявили в миссии ЕС в Кишиневе. Об этом сообщает телеканал TV-8.

Как заявили в представительстве ЕС, подобные меры молдавского правительства могут поставить под угрозу либерализацию визового режима. Брюссель в предложении Кишинева видит риск натурализации иностранных граждан, прибывших в Молдову с другими целями.

Правительство Молдовы в октябре 2017 года одобрило предоставление гражданства страны в обмен на инвестиции размером не менее € 250 тыс. в одну из стратегических областей экономики, при этом € 100 тыс. должны быть безвозвратным вложением. Вкладывать средства предлагается в недвижимость и ценные бумаги. Эта мера была предложена как часть стратегии по борьбе с экономическим кризисом в стране. Против предоставления гражданства за инвестиции выступил президент Молдовы Игорь Додон. По его мнению, это позволит скупить иностранцам земли молдаван «за бесценок».

Безвизовый режим для граждан Молдовы при поездках в страны Шенгенского соглашения действует с 2014 года, за получение которого страна выступала с 2010 года.

 
 
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Как заявили в представительстве ЕС, подобные меры молдавского правительства могут поставить под угрозу либерализацию визового режима.
 
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