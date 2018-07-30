В ЕС раскритиковали решение Молдовы давать гражданство за инвестиции

Властям Молдовы не стоит использовать либерализацию визового режима с Евросоюзом, чтобы привлекать инвестиции в обмен на гражданство страны, заявили в миссии ЕС в Кишиневе. Об этом сообщает телеканал TV-8 .

Как заявили в представительстве ЕС, подобные меры молдавского правительства могут поставить под угрозу либерализацию визового режима. Брюссель в предложении Кишинева видит риск натурализации иностранных граждан, прибывших в Молдову с другими целями.

Правительство Молдовы в октябре 2017 года одобрило предоставление гражданства страны в обмен на инвестиции размером не менее € 250 тыс. в одну из стратегических областей экономики, при этом € 100 тыс. должны быть безвозвратным вложением. Вкладывать средства предлагается в недвижимость и ценные бумаги. Эта мера была предложена как часть стратегии по борьбе с экономическим кризисом в стране. Против предоставления гражданства за инвестиции выступил президент Молдовы Игорь Додон. По его мнению, это позволит скупить иностранцам земли молдаван «за бесценок».

Безвизовый режим для граждан Молдовы при поездках в страны Шенгенского соглашения действует с 2014 года, за получение которого страна выступала с 2010 года.