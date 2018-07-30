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Трамп заявил, что готов к встрече с президентом Ирана без предварительных условий
30.07.2018 22:34 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп готов провести встречу со своим иранским коллегой Хасаном Роухани без предварительных условий, если с его стороны будет обозначено соответствующее намерение.
Об этом американский лидер заявил в понедельник во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме.
«Я встречусь с кем угодно. Я верю [в эффективность] встреч. Я буду готов встретиться в любой момент, когда они захотят», — заявил глава государства.
«Никаких предварительных условий. Если они [иранцы] хотят встретиться, то я готов встретиться», — сказал он.
Отношения между США и Ираном обострились после того, как Трамп вышел из ядерного соглашения и вернул действовавшие в отношении Тегерана санкции. В начале июля в Госдепе рассказали, что Вашингтон будет давить на иранский режим санкциями и сведет на нет его доходы от продаж нефти.
В Иране в ответ заявили, что если Вашингтон будет препятствовать импорту нефти из страны, то Тегеран заблокирует все поставки топлива в Персидском заливе. Трамп
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"Я встречусь с кем угодно. Я верю [в эффективность] встреч. Я буду готов встретиться в любой момент, когда они захотят", - заявил глава государства.
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