Трамп заявил, что готов к встрече с президентом Ирана без предварительных условий

Президент США Дональд Трамп готов провести встречу со своим иранским коллегой Хасаном Роухани без предварительных условий, если с его стороны будет обозначено соответствующее намерение.



Фото: Flickr / The White House

Об этом американский лидер заявил в понедельник во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме.

«Я встречусь с кем угодно. Я верю [в эффективность] встреч. Я буду готов встретиться в любой момент, когда они захотят», — заявил глава государства.

«Никаких предварительных условий. Если они [иранцы] хотят встретиться, то я готов встретиться», — сказал он.

Отношения между США и Ираном обострились после того, как Трамп вышел из ядерного соглашения и вернул действовавшие в отношении Тегерана санкции. В начале июля в Госдепе рассказали, что Вашингтон будет давить на иранский режим санкциями и сведет на нет его доходы от продаж нефти.

В Иране в ответ заявили, что если Вашингтон будет препятствовать импорту нефти из страны, то Тегеран заблокирует все поставки топлива в Персидском заливе. Трамп ответил на это словами : «Никогда больше не смейте угрожать США» и предупредил о последствиях, «какие мало кто испытывал за всю историю».