На понедельник и вторник МЧС Беларуси объявило штормовое предупреждение из-за жары. В этот день столбик термометра может подняться до +32 градусов. Наша страна далеко не единственная, где температура достигает таких высоких отметок. Во многих странах жара превратилась в настоящее бедствие. Подробности — в нашем видео.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Десятки погибших и расплавленные рельсы: где жара превратилась в стихийное бедствие Наша страна далеко не единственная, где температура достигает высоких отметок. Во многих странах жара превратилась в настоящее бедствие. Подробности - в нашем...