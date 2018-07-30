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Десятки погибших и расплавленные рельсы: где жара превратилась в стихийное бедствие

30.07.2018 22:03 — Новости Мира | Tut.by  
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На понедельник и вторник МЧС Беларуси объявило штормовое предупреждение из-за жары. В этот день столбик термометра может подняться до +32 градусов. Наша страна далеко не единственная, где температура достигает таких высоких отметок. Во многих странах жара превратилась в настоящее бедствие. Подробности — в нашем видео.

 
 
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Наша страна далеко не единственная, где температура достигает высоких отметок. Во многих странах жара превратилась в настоящее бедствие. Подробности - в нашем...
 
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