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разведка США выявила признаки производства в КНДР новых ракет
31.07.2018 06:14 — Новости Мира | Tut.by
Разведслужбы США зафиксировали признаки того, что КНДР осуществляет конструирование новых ракет на производственной площадке, где ранее изготавливались первые в этой стране межконтинентальные ракеты. Об этом сообщила в понедельник газета
Как утверждается, речь может идти о создании двух новых жидкостных межконтинентальных баллистических ракет на производственном комплексе неподалеку от Пхеньяна. По данным издания, соответствующие выводы сделаны в последние несколько недель, в том числе, опираясь на спутниковые снимки.
Газета обратила внимание, что разведданные указывают не на расширение ракетной программы властей КНДР, а на то, что работа по разработке и конструированию современного оружия в стране продолжается даже после того, как президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны КНДР.
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Как утверждается, речь может идти о создании двух новых жидкостных межконтинентальных баллистических ракет на производственном комплексе неподалеку от Пхеньяна.
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