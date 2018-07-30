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В Иране назвали условие для переговоров с Трампом

31.07.2018 06:48 — Новости Мира | Tut.by  
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В Тегеране отреагировали на заявление Дональда Трампа о готовности вести переговоры с иранским руководством. Там отметили, что для начала Вашингтону нужно вернуться к соблюдению условий ядерной сделки.

Советник президента Ирана Хассана Роухани Хамид Абуталеби в своем Twitter заявил, что существуют условия для прямых переговоров руководства исламской республики. «Уважение к Ирану, сокращение враждебной риторики и возвращение к ядерной сделке — вот те шаги, которые могли бы привести к переговорам между Тегераном и Вашингтоном», — написал он.

Абуталеби тем самым заявил на заявление Трампа, которое тот сделал на пресс-конференции после встречи с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Глава Белого дома на вопрос журналиста заявил, что готов встречаться с кем угодно. «Если они заходят встретиться, мы встретимся», — заявил Трамп, указав, что готов на разговор без предварительных условий, сообщает Globe and Mail.

Ранее в Белом доме указывали, что намерение Трампа поговорить с Роухани не меняет позиции американской администрации в отношении Ирана и не скажется на режиме санкций в отношении Тегерана.

Ни один американский президент не встречался с лидером Ирана после разрыва дипломатических отношений между двумя странами через год после революции 1979 года, в результате которой был свергнут шах Мухаммед Реза Пахлави. В 2013 году Барак Обама позвонил Роухани, и это был первый разговор руководителей двух стран более чем за 30 лет.

После прихода Трампа отношения между странами вновь ухудшились. Этому способствовало решение американского президента выйти из ядерной сделки с Ираном и объявление о возобновлении санкций ближайшей осенью.

23 июля Роухани сказал, что военный конфликт между США и Ираном станет «матерью всех войн». После этого Трамп предупредил Иран о последствиях «какие мало кто испытывал за всю историю». «Никогда больше не смейте угрожать США», — заявил он.

 
 
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Советник президента Ирана Хассана Роухани Хамид Абуталеби в своем Twitter заявил, что существуют условия для прямых переговоров руководства исламской республики.
 
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