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В Иране назвали условие для переговоров с Трампом
31.07.2018 06:48 — Новости Мира | Tut.by
В Тегеране отреагировали на заявление Дональда Трампа о готовности вести переговоры с иранским руководством. Там отметили, что для начала Вашингтону нужно вернуться к соблюдению условий ядерной сделки.
Советник президента Ирана Хассана Роухани Хамид Абуталеби в своем Twitter заявил, что существуют условия для прямых переговоров руководства исламской республики. «Уважение к Ирану, сокращение враждебной риторики и возвращение к ядерной сделке — вот те шаги, которые могли бы привести к переговорам между Тегераном и Вашингтоном», — написал он.
Абуталеби тем самым заявил на
Ранее в Белом доме указывали, что намерение Трампа поговорить с Роухани не меняет позиции американской администрации в отношении Ирана и не скажется на режиме санкций в отношении Тегерана.
Ни один американский президент не встречался с лидером Ирана после разрыва дипломатических отношений между двумя странами через год после революции 1979 года, в результате которой был свергнут шах Мухаммед Реза Пахлави. В 2013 году Барак Обама позвонил Роухани, и это был первый разговор руководителей двух стран более чем за 30 лет.
После прихода Трампа отношения между странами вновь ухудшились. Этому способствовало решение американского президента
23 июля
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Советник президента Ирана Хассана Роухани Хамид Абуталеби в своем Twitter заявил, что существуют условия для прямых переговоров руководства исламской республики.
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