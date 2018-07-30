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Северная и Южная Кореи повздорили из-за официанток. Мирный процесс на полуострове под угрозой

31.07.2018 10:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Между Пхеньяном и Сеулом возникли противоречия из-за 12 северокорейских официанток, оказавшихся в Южной Корее, сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, это обстоятельство может негативно отразиться на мирном процессе на Корейском полуострове. Северокорейские СМИ писали также о том, что бегство девушек может стать препятствием на пути воссоединения семей, разделенных во время Корейской войны 1950-1953 годов.

Ранее стало известно, что официантки работали в ресторане, принадлежащем властям КНДР, на территории Китая. В апреле 2016 года они попали в Южную Корею через посольство страны с Малайзии.

По версии Сеула, девушки запросили политическое убежище. Однако в Пхеньяне уверены, что их вывези насильно, и требуют вернуть работниц на родину. Южнокорейская комиссия по правам человека расследует, как именно девушки попали в Республику Корея.

По словам представителя комиссии, некоторые девушки заявили, что не имели понятия, куда их везут до тех пор пока не оказались в южнокорейском посольстве.

27 апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провели первый в истории саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

 
 
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Ранее стало известно, что официантки работали в ресторане, принадлежащем властям КНДР, на территории Китая. В апреле 2016 года они попали в Южную Корею через...
 
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