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ЕС ввел санкции в отношении компаний, строивших Керченский мост
31.07.2018 13:47 — Новости Мира | БДГ
Под санкции Евросоюза попали шесть компаний, которые участвовали в строительстве, ранее санкции были введены в отношении шести физических лиц, связанных с возведением моста.
Соответствующее решение было
Санкции ЕС также коснутся следующих компаний: АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост», вологодское АО ВАД.
Индивидуальные санкции в отношении шестерых лиц, причастных к строительству Керченского моста ЕС ввел 18 июля.
Петр Порошенко одобрил такое решение ЕС, отметив, что оно свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, связанных с
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Под санкции Евросоюза попали шесть компаний, которые участвовали в строительстве, ранее санкции были введены в отношении шести физических лиц, связанных с...
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