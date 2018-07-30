ЕС ввел санкции в отношении компаний, строивших Керченский мост

Под санкции Евросоюза попали шесть компаний, которые участвовали в строительстве, ранее санкции были введены в отношении шести физических лиц, связанных с возведением моста.

Соответствующее решение было опубликовано в официальном журнале ЕС. В нем сказано, что с 31 июля под европейскими санкциями окажутся две компании российского олигарха Аркадия Роттенберга — ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж». Они уже включены в аналогичный санкционный список США.

Санкции ЕС также коснутся следующих компаний: АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост», вологодское АО ВАД.

Индивидуальные санкции в отношении шестерых лиц, причастных к строительству Керченского моста ЕС ввел 18 июля.