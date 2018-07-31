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Суд США запретил публикацию в Сети чертежей оружия для 3D-принтеров

01.08.2018 07:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Суд в США во вторник, 31 июля, заблокировал планировавшуюся в среду публикацию в сети чертежей оружия для 3D-принтеров, сообщает Reuters. Окружной судья в Сиэтле Роберт Ласник посчитал, что публикация чертежей может нанести непоправимый урон гражданам США.

Публикация этих чертежей теперь незаконна в соответствии с федеральным законом, подчеркнул Ласник. «В государственных колледжах и общественных местах есть 3D-принтеры, и существует вероятность потенциального непоправимого ущерба», — подчеркнул судья.

1 августа организации Defence Distributed планировала опубликовать в Сети чертежи для изготовления оружия с помощью 3D-принтеров. Однако, как отметил адвокат Defense Distributed Джош Блэкман, компания начала публикацию чертежей еще в пятницу.

Накануне девять штатов подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, а также организации Defence Distributed с требованием запретить распространение в сети чертежей оружия для 3D-печати.

Основатель Defense Distributed Коди Уилсон в свою очередь считают, что доступ к онлайн-чертежам гарантируется в соответствии с правами первой и второй поправок Конституции США, гарантирующих свободу слова и право на оружие.

Судья отметил, что вопросы, касательно первой поправки должны быть внимательно рассмотрены и назначил следующее слушание по данному делу на 10 августа.

Файлы Distributed Distributed включали в себя чертежи пластиковой версии полуавтоматического оружия AR-15, которую можно распечатать на 3D-принтере. Традиционная версия данного типа оружия неоднократно использовалась в массовых стрельбах в США. Ранее во вторник Трамп высказал опасения по поводу изготовления пластиковых ружей с помощью 3D-принтеров.

 
 
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Публикация этих чертежей теперь незаконна в соответствии с федеральным законом. "В государственных колледжах и общественных местах есть 3D-принтеры, и существует...
 
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