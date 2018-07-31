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Пассажирский самолет потерпел крушение в Мексике

01.08.2018 07:18 — Новости Мира | БелТА  
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Пассажирский самолет потерпел крушение в Мексике
Место происшествия

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет потерпел крушение в Мексике, сообщают информагентства.

Авиалайнер Embraer 190 летел из города Дуранго в Мехико. На борту находился 101 человек - 97 пассажиров и 4 члена экипажа. Самолет упал почти сразу после взлета. По предварительной версии, инцидент произошел из-за неблагоприятных климатических условий.

Погибших в результате падения нет, самолет частично разрушен. Согласно данным министерства здравоохранения штата Дуранго, ранения в результате инцидента получили 18 человек. Сообщается, что большая часть пассажиров покинула салон самолета самостоятельно.

Президент Мексики поручил федеральным ведомствам подключиться к ситуации с крушением самолета.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет потерпел крушение в Мексике, сообщают информагентства. Авиалайнер Embraer 190 летел из города Дуранго в Мехико. На...
 
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