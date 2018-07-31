Эксперты в области пожарной безопасности назвали прецедентом обвинения в халатности кемеровских пожарных при тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня». И объяснили, почему нельзя было спасти людей, пишет ТАСС.



Фото: Reuters

Накануне Следственный комитет России сообщил о завершении следственных действий в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, которому предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания торгового центра. В халатности также обвинен руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин, который первым прибыл на место пожара. Он также содержится под стражей, а в среду суд отклонил жалобы прокуратуры и защиты на его арест.

Алиби

«Впервые в СССР и в современной России пожарному за спасение человека вменяют в вину халатность», — сказал ТАСС профессор кафедры надзорной деятельности Академии государственной противопожарной службы (АГПС) Сергей Назаров — автор и разработчик ряда учебников и пособий по дисциплине «Расследование и экспертиза пожаров».

Он напомнил, что начальник караула Сергей Генин после того, как пошел по лестнице, которая привела к закрытой двери, вернулся и обнаружил живого человека (Михаила Трусова) на четвертом этаже.

«То, что Генин ходил на лестницу, которая оказалась закрытой, совершенно не повлияло на жизнь Трусова, — сказал Назаров. — Если бы Трусов погиб, тогда бы Генину можно было вменить халатность. Спасение Трусова — это своего рода алиби Генина».

По словам профессора, пожарные в условиях сильнейшего задымления с учетом конструктивных особенностей здания в отсутствии полной информации о количестве и местонахождении людей были сильно ограничены в своих действиях.



Фото: Reuters

«Там есть гражданин Ананьев (один из потерпевших по делу), который был на месте: если ты пришел раньше, чем пожарные, почему ты не спас своих детей , тем более если знал короткий путь? Ответ простой: задымление было таково, что без противогаза там находиться было нельзя. А как людей выводить — без противогазов выйти из кинотеатра было невозможно и это подтверждается состоянием Трусова», — отметил эксперт.

Он уточнил, что для спасения 37 человек необходимо было 37 звеньев газодымозащитной службы с минимальной общей численностью 74 человека. «Меньшим количеством всех находившихся в кинозале, который еще нужно было найти, спасти было нельзя. А с учетом конструктивных особенностей здания эту операцию невозможно было провести одномоментно», — добавил профессор.

У Бурсина как у первого руководителя тушением пожара (РТП) не было в распоряжении такого количества сил. «Объяви Бурсин любой номер сложности пожара, он все равно не обладал силами и средствами, необходимыми для спасения всех 37 человек», — считает Назаров. «К таким ситуациям, аналогичной „Зимней вишне“, пожарная охрана не готова, так как одновременно физически ни один гарнизон не обладает такими возможностями, чтобы сразу на спасении работали 37 звеньев, и это не считая резерва и постов безопасности», — отметил профессор.

Он обратил внимание на то, что кинотеатр не является тем местом, где люди могли бы безопасно ждать помощи, это опасная зона по своим конструктивным особенностям.

«Идеология же пожарной защиты заключается в том, что такую зону нужно покинуть немедленно при обнаружении пожара, поэтому Бурсин как РТП имел право надеяться, что на введенном эксплуатацию объекте исполняются требования пожарной безопасности, а все люди вышли и внутри могли остаться единицы», — сказал Назаров. В связи с этим он считает, что «предъявление обвинения пожарным — это попытка вывести из-под ответственности нарушителей правил пожарной безопасности».

Кто первый приехал, тот и «сел»

В свою очередь профессор кафедры пожарно-строевой и газодымозащитной подготовки АГПС Владимир Теребнев сказал ТАСС, что не знает, как бы поступил он сам во время пожара в «Зимней вишней». «Если смотреть на обязанности начальника караула возникает вопрос: а он может их все физически выполнить, а были ли у него такие силы и средства. Может, Генин в чем-то и виноват, но эта вина в уголовной плоскости лежит? Получается так: приехал первым на пожар — и сразу посадить его», — сказал Теребнев, подчеркнув, что с этим делом детально не разбирался.

Мнение Теребнева поддержал и бывший директор департамента надзорной деятельности МЧС Юрий Дешевых. «Нет таких нормативов, чтобы в этой ситуации обвинить человека (Генина) в халатности. Он находился в экстраординарной ситуации», — считает он.

Причина гибели

По мнению профессора Назарова, фактически причиной гибели людей в «Зимней вишне» стали отсутствие системы оповещения о пожаре и закрытые эвакуационные выходы. При этом, добавил он, противопожарная проверка здания могла бы ничего и не дать.

«По закону Госпожнадзор должен за три дня предупредить о проверке. За это время можно включить и систему оповещения и открыть эвакуационные выходы», — отметил он.

«Самое страшное это то, что из-за этих двух нарушений погибло столько людей», — заключил Назаров.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово произошел 25 марта. Трагедия унесла жизни 60 человек , среди погибших оказались 37 детей.