ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему без охраны и как выжил водитель? Главные вопросы об убийстве российских журналистов в ЦАР

01.08.2018 15:40 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ЦАР погибла съемочная группа из России — журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, приехавшие для съемок фильма о ЧВК «Вагнера», были убиты неизвестными. Россияне передвигались по одной из самых нестабильных стран Африки без охраны, а показания чиновников об их гибели разнятся.

Русская служба Би-би-си собрала главные вопросы о случившемся на данный момент.

Расстрел или похищение?

На данный момент неясно, кто именно напал на съемочную группу и как это произошло. Чиновники ЦАР озвучивали разные версии случившегося. Агентство ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию утром 1 августа сообщило, что за нападением могли стоять боевики мусульманского повстанческого движения «Селека».

Мэр города Сибю, рядом с которым произошло нападение, Анри Депеле пересказал прессе показания водителя, который работал с Джемалем, Расторгуевым и Радченко. По словам чиновника, тот рассказал, что когда автомобиль находился в 23 километрах от Сибю, из кустов выскочили вооруженные люди. Они открыли по машине огонь, в итоге российские журналисты погибли мгновенно. Как при этом уцелел сам водитель и как он добрался до города, на данный момент неясно.

Другой представитель администрации Сибю Марселен Йойо сообщил, что россиян 30 июля похитили «примерно десять человек в тюрбанах, говорившие только по-арабски». Он не уточнил, кем, по его мнению, были похитители.

Йойо добавил, что россиян убили на месте, а водителю удалось сбежать — он рассказал властям о случившемся уже во вторник. При этом чиновник также не объяснил, каким образом водитель смог скрыться от группы вооруженных людей.

Мотивы нападавших неизвестны — Интерфакс сообщал со ссылкой на источник в местной полиции, что речь может идти об ограблении. Известно, что с собой у журналистов было более 8 тысяч долларов наличными и дорогая съемочная аппаратура.

В Центре управления расследованиями, организовавшем поездку журналистов в ЦАР, сообщили, что, по сведениям редакции, техника и деньги с места преступления пропали.

Тела журналистов нашли утром во вторник сотрудники миссии ООН по стабилизации в ЦАР.

Почему выжил водитель?

Водитель, который работал с россиянами, до этого сотрудничал с французскими журналистами, рассказала Би-би-си заместитель главного редактора ЦУР Анастасия Горшкова. По ее словам, его порекомендовал представитель миссии ООН по имени Мартин — он должен был стать фиксером съемочной группы (так называют человека, который консультирует журналистов во время съемок).

В воскресенье, 29 июля, журналистов остановили двое полицейских — они потребовали у Джемаля, Расторгуева и Радченко взятку в 100−200 долларов, заявив, что те незаконно используют аппаратуру. Требование о взятке переводил именно водитель. Это смутило редакцию — в ЦУРе предположили, что он может быть связан с полицией. Главред ЦУРа Андрей Коняхин, по словам Горшковой, был уверен, что это водитель «навел» полицейских на журналистов, «это было очевидно».

По словам Горшковой, представители редакции поинтересовались у журналистов: «Вы уверены, что они не в сговоре?». Те на этот вопрос ответили отрицательно: «Сказали, что не похоже». Несмотря на возникшие сомнения, сотрудничество с водителем продолжили.

В понедельник съемочная группа должна была поехать в Бомбари на встречу с Мартином. Водитель предупредил, что этот путь может занять около полутора дней из-за блокпостов и плохой дороги. Именно поэтому, как отметила Горшкова, в редакции не удивились, что группа более суток не выходила на связь. Покрытие сотовой связью в ЦАР неравномерное. По словам Горшковой, редакции так и не удалось связаться со стрингером Мартином, неясно даже, в курсе ли он, что группа ЦУР к нему уже не приедет. Мартин, как сказала замглавреда ЦУР, выходил на связь примерно раз в два дня.

Каким образом водитель смог добраться до властей после нападения и где он находится сейчас, неясно.

Почему группу никто не охранял?

Найти телохранителей в Центральноафриканской Республике для группы ЦУР оказалось почти невыполнимой задачей. По словам Горшковой, только поиск переводчика со знанием русского в ЦАР мог занять месяц и более. «Там развитие — ноль, цивилизации ноль», — добавила она. Сама группа, по сведениям Би-би-си, также не настаивала на охране.

8,5 тысячи долларов, ставшие добычей грабителей, были в наличных только потому, что в ЦАР почти нет банкоматов, пояснила Горшкова. Он отметила, что деньги у группы были на гостиницу, оплату работы водителя, еду и непредвиденные расходы, и больше, чем нужно, группа с собой не брала.

Иностранные медиакомпании зачастую нанимают для корреспондентов в «горячих точках» советников по безопасности. Они охраняют журналистов, стараясь предвосхитить возможные угрозы и нивелировать их — продумывают маршруты, определяют места, куда можно или нельзя ехать. Впрочем, такие советники, обычно, не вооружены. Например, одна из компаний, оказывающих подобные услуги, 1st Option Group, работала с CNN, Sky, Би-би-си.

Почему у журналистов были пресс-карты «Известий»?

Организатором поездки Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР выступил Центр управления расследованиями, который спонсирует экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, а возглавляет бывший главред сайта «Коммерсант» Андрей Коняхин.

Расторгуев, как рассказал Би-би-си близкий к нему собеседник, попросивший об анонимности по личным соображениям, хотел снять кино о российских наемниках. ЦУР выступил партнером. Джемаль должен был заниматься своим проектом для ЦУРа. Расторгуев поехал со своей камерой Canon Mark II, а Джемаль с камерой Sony ЦУРа. Впрочем, по итогам поездки на ЦУР планировалась и публикация некоего совместного проекта.

ЦУР не имеет регистрации СМИ в России, тем не менее, по словам Горшковой, редакция предлагала выдать группе пресс-карты собственного образца. Джемаль, имевший опыт работы в «горячих точках», отказался, рассудив, что пресс-карта в ЦАР, скорее всего, не поможет, если не навредит.

Посольство России в ЦАР при этом сообщило, что у двух убитых россиян найдены пресс-карты «Известий». Орхан Джемаль работал в «Известиях» специальным корреспондентом в 2011 году освещая, в том числе, гражданскую войну в Ливии. Во время той поездки он получил тяжелое ранение в ногу из крупнокалиберного пулемета. Предположительно, одна из двух пресс-карт издания принадлежала ему.

Подруга Джемаля (по личным причинам попросила об анонимности) рассказала Би-би-си, что тот обычно брал с собой в командировки пресс-карты всех изданий, где он когда-либо работал. Горшкова также не исключила, что у Джемаля могла быть с собой пресс-карта «Известий». В то же время, она заверила, что Джемаль не просил бывших коллег из «Известий» сделать пресс-карты Расторгуеву и Радченко.

В «Известиях» же сообщили, что журналисты газеты в ЦАР не работали. Источник ТАСС, знакомый с ситуацией, сказал, что у журналистов «были с собой просроченные редакционные удостоверения различных СМИ».

Зачем ради ЧВК «Вагнера» ехать в Африку?

По словам Горшковой, изначально Расторгуев хотел снять кино о российских наемниках в Сирии — СМИ неоднократно писали о том, что частная военная компания «Вагнера» действует в этой стране. Кремль и минобороны действия бойцов ЧВК не комментируют. Би-би-си неоднократно писала о погибших россиянах, входивших в состав этой компании.

Однако вариант со съемками в Сирии реализовать не удалось. Оставались Южный Судан и ЦАР — там также работают сотрудники ЧВК «Вагнера». Въехать оказалось возможно только в Центральноафриканскую республику, поэтому и выбрали ее. По данным «Коммерсанта», журналисты попали туда по туристическим визам. В среду эту информацию подтвердил российский МИД, добавив, что не располагает данными о цели их визита.

Центральноафриканская Республика — одна из беднейших стран в мира, входит в число самых нестабильных государств Африки. В последние десятилетия власть там менялась в основном в результате переворотов. Значительную часть страны контролируют различные военизированные группировки.

После прихода к власти нынешнего президента Фостена-Аршанжа Туадера сотрудничество России и ЦАР значительно укрепилось. Российские власти поставили африканской стране оружие — для этого даже пришлось преодолеть эмбарго в Совбезе ООН. Тогда же в ЦАР отправились военные инструкторы.

С весны российские и западные СМИ стали писать о том, что в ЦАР были замечены наемники ЧВК «Вагнера». Об их присутствии, в частности, писала Washington Post, французская Le Monde, «Новая газета».

В прессе сообщалось, что наемники помогают охранять президента страны. МИД России подтверждал присутствие россиян в ЦАР, но говорил, что речь идет о «гражданских служащих».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Русская служба Би-би-си собрала главные вопросы о случившемся на данный момент.
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Таджикистане создали подразделение для охраны туристов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика