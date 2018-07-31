Почему без охраны и как выжил водитель? Главные вопросы об убийстве российских журналистов в ЦАР

В ЦАР погибла съемочная группа из России — журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, приехавшие для съемок фильма о ЧВК «Вагнера», были убиты неизвестными. Россияне передвигались по одной из самых нестабильных стран Африки без охраны, а показания чиновников об их гибели разнятся.

Русская служба Би-би-си собрала главные вопросы о случившемся на данный момент.

Расстрел или похищение?

На данный момент неясно, кто именно напал на съемочную группу и как это произошло. Чиновники ЦАР озвучивали разные версии случившегося. Агентство ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию утром 1 августа сообщило, что за нападением могли стоять боевики мусульманского повстанческого движения «Селека».

Мэр города Сибю, рядом с которым произошло нападение, Анри Депеле пересказал прессе показания водителя, который работал с Джемалем, Расторгуевым и Радченко. По словам чиновника, тот рассказал, что когда автомобиль находился в 23 километрах от Сибю, из кустов выскочили вооруженные люди. Они открыли по машине огонь, в итоге российские журналисты погибли мгновенно. Как при этом уцелел сам водитель и как он добрался до города, на данный момент неясно.

Другой представитель администрации Сибю Марселен Йойо сообщил, что россиян 30 июля похитили «примерно десять человек в тюрбанах, говорившие только по-арабски». Он не уточнил, кем, по его мнению, были похитители.

Йойо добавил, что россиян убили на месте, а водителю удалось сбежать — он рассказал властям о случившемся уже во вторник. При этом чиновник также не объяснил, каким образом водитель смог скрыться от группы вооруженных людей.

Мотивы нападавших неизвестны — Интерфакс сообщал со ссылкой на источник в местной полиции, что речь может идти об ограблении. Известно, что с собой у журналистов было более 8 тысяч долларов наличными и дорогая съемочная аппаратура.

В Центре управления расследованиями, организовавшем поездку журналистов в ЦАР, сообщили, что, по сведениям редакции, техника и деньги с места преступления пропали.

Тела журналистов нашли утром во вторник сотрудники миссии ООН по стабилизации в ЦАР.

Почему выжил водитель?

Водитель, который работал с россиянами, до этого сотрудничал с французскими журналистами, рассказала Би-би-си заместитель главного редактора ЦУР Анастасия Горшкова. По ее словам, его порекомендовал представитель миссии ООН по имени Мартин — он должен был стать фиксером съемочной группы (так называют человека, который консультирует журналистов во время съемок).

В воскресенье, 29 июля, журналистов остановили двое полицейских — они потребовали у Джемаля, Расторгуева и Радченко взятку в 100−200 долларов, заявив, что те незаконно используют аппаратуру. Требование о взятке переводил именно водитель. Это смутило редакцию — в ЦУРе предположили, что он может быть связан с полицией. Главред ЦУРа Андрей Коняхин, по словам Горшковой, был уверен, что это водитель «навел» полицейских на журналистов, «это было очевидно».

По словам Горшковой, представители редакции поинтересовались у журналистов: «Вы уверены, что они не в сговоре?». Те на этот вопрос ответили отрицательно: «Сказали, что не похоже». Несмотря на возникшие сомнения, сотрудничество с водителем продолжили.

В понедельник съемочная группа должна была поехать в Бомбари на встречу с Мартином. Водитель предупредил, что этот путь может занять около полутора дней из-за блокпостов и плохой дороги. Именно поэтому, как отметила Горшкова, в редакции не удивились, что группа более суток не выходила на связь. Покрытие сотовой связью в ЦАР неравномерное. По словам Горшковой, редакции так и не удалось связаться со стрингером Мартином, неясно даже, в курсе ли он, что группа ЦУР к нему уже не приедет. Мартин, как сказала замглавреда ЦУР, выходил на связь примерно раз в два дня.

Каким образом водитель смог добраться до властей после нападения и где он находится сейчас, неясно.

Почему группу никто не охранял?

Найти телохранителей в Центральноафриканской Республике для группы ЦУР оказалось почти невыполнимой задачей. По словам Горшковой, только поиск переводчика со знанием русского в ЦАР мог занять месяц и более. «Там развитие — ноль, цивилизации ноль», — добавила она. Сама группа, по сведениям Би-би-си, также не настаивала на охране.

8,5 тысячи долларов, ставшие добычей грабителей, были в наличных только потому, что в ЦАР почти нет банкоматов, пояснила Горшкова. Он отметила, что деньги у группы были на гостиницу, оплату работы водителя, еду и непредвиденные расходы, и больше, чем нужно, группа с собой не брала.

Иностранные медиакомпании зачастую нанимают для корреспондентов в «горячих точках» советников по безопасности. Они охраняют журналистов, стараясь предвосхитить возможные угрозы и нивелировать их — продумывают маршруты, определяют места, куда можно или нельзя ехать. Впрочем, такие советники, обычно, не вооружены. Например, одна из компаний, оказывающих подобные услуги, 1st Option Group, работала с CNN, Sky, Би-би-си.

Почему у журналистов были пресс-карты «Известий»?

Организатором поездки Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР выступил Центр управления расследованиями, который спонсирует экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, а возглавляет бывший главред сайта «Коммерсант» Андрей Коняхин.

Расторгуев, как рассказал Би-би-си близкий к нему собеседник, попросивший об анонимности по личным соображениям, хотел снять кино о российских наемниках. ЦУР выступил партнером. Джемаль должен был заниматься своим проектом для ЦУРа. Расторгуев поехал со своей камерой Canon Mark II, а Джемаль с камерой Sony ЦУРа. Впрочем, по итогам поездки на ЦУР планировалась и публикация некоего совместного проекта.

ЦУР не имеет регистрации СМИ в России, тем не менее, по словам Горшковой, редакция предлагала выдать группе пресс-карты собственного образца. Джемаль, имевший опыт работы в «горячих точках», отказался, рассудив, что пресс-карта в ЦАР, скорее всего, не поможет, если не навредит.

Посольство России в ЦАР при этом сообщило, что у двух убитых россиян найдены пресс-карты «Известий». Орхан Джемаль работал в «Известиях» специальным корреспондентом в 2011 году освещая, в том числе, гражданскую войну в Ливии. Во время той поездки он получил тяжелое ранение в ногу из крупнокалиберного пулемета. Предположительно, одна из двух пресс-карт издания принадлежала ему.

Подруга Джемаля (по личным причинам попросила об анонимности) рассказала Би-би-си, что тот обычно брал с собой в командировки пресс-карты всех изданий, где он когда-либо работал. Горшкова также не исключила, что у Джемаля могла быть с собой пресс-карта «Известий». В то же время, она заверила, что Джемаль не просил бывших коллег из «Известий» сделать пресс-карты Расторгуеву и Радченко.

В «Известиях» же сообщили, что журналисты газеты в ЦАР не работали. Источник ТАСС, знакомый с ситуацией, сказал, что у журналистов «были с собой просроченные редакционные удостоверения различных СМИ».

Зачем ради ЧВК «Вагнера» ехать в Африку?

По словам Горшковой, изначально Расторгуев хотел снять кино о российских наемниках в Сирии — СМИ неоднократно писали о том, что частная военная компания «Вагнера» действует в этой стране. Кремль и минобороны действия бойцов ЧВК не комментируют. Би-би-си неоднократно писала о погибших россиянах, входивших в состав этой компании.

Однако вариант со съемками в Сирии реализовать не удалось. Оставались Южный Судан и ЦАР — там также работают сотрудники ЧВК «Вагнера». Въехать оказалось возможно только в Центральноафриканскую республику, поэтому и выбрали ее. По данным «Коммерсанта», журналисты попали туда по туристическим визам. В среду эту информацию подтвердил российский МИД, добавив, что не располагает данными о цели их визита.

Центральноафриканская Республика — одна из беднейших стран в мира, входит в число самых нестабильных государств Африки. В последние десятилетия власть там менялась в основном в результате переворотов. Значительную часть страны контролируют различные военизированные группировки.

После прихода к власти нынешнего президента Фостена-Аршанжа Туадера сотрудничество России и ЦАР значительно укрепилось. Российские власти поставили африканской стране оружие — для этого даже пришлось преодолеть эмбарго в Совбезе ООН. Тогда же в ЦАР отправились военные инструкторы.

С весны российские и западные СМИ стали писать о том, что в ЦАР были замечены наемники ЧВК «Вагнера». Об их присутствии, в частности, писала Washington Post, французская Le Monde, «Новая газета».

В прессе сообщалось, что наемники помогают охранять президента страны. МИД России подтверждал присутствие россиян в ЦАР, но говорил, что речь идет о «гражданских служащих».