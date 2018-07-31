|
Короны 17-го века похитили из собора в Швеции
01.08.2018 17:04 — Новости Мира | БT
Как удалось совершить ограбление, неизвестно. Сообщается, что грабителей было несколько, они скрылись с места происшествия на моторной лодке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реликвии монаршей семьи принадлежали королю Карлу IX и его супруге королеве Кристине. Украденные раритеты настолько уникальны, что оценить их стоимость фактически...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)