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В Зимбабве армия открыла огонь по несогласным с исходом выборов

01.08.2018 19:02 — Новости Мира | Tut.by  
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В Зимбабве солдаты в среду, 1 августа, открыли огонь по демонстрантам, протестующим против результатов всеобщих выборов, согласно которым правящая партия ЗАНУ-ПФ получила абсолютное большинство мест в парламенте страны. В результате стрельбы погиб как минимум один демонстрант, получивший пулевое ранение в живот, сообщает AFP из Хараре.


Хараре, Зимбабве. 1 августа 2018 года. Фото: Reuters

Армия дислоцировала танки и бронетранспортеры возле здания Центральной избирательной комиссии, где собрались многочисленные протестующие. Сначала полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, те в ответ стали забрасывать стражей порядка камнями. После этого солдаты применили против протестующих огнестрельное оружие.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва призвал демонстрантов к «миру». Оппозиция в лице «Движения за демократические перемены» обвинила правящую партию ЗАНУ-ПФ в подтасовке результатов голосования, состоявшегося два дня тому назад. Согласно официальным данным, ЗАНУ-ПФ получила две трети мест в парламенте и теперь может менять конституцию страны по своему усмотрению.

Наблюдатели из ЕС назвали выборы в Зимбабве свободными, но несправедливыми. Они констатировали необъективность средств массовой информации и избиркома, а также факты запугивания избирателей.

 
 
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В Хараре погиб как минимум один демонстрант. В результате выборов в Зимбабве, согласно официальным данным, правящая партия ЗАНУ-ПФ получила абсолютное большинство...
 
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