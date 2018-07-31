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В Зимбабве армия открыла огонь по несогласным с исходом выборов
01.08.2018 19:02 — Новости Мира | Tut.by
В Зимбабве солдаты в среду, 1 августа, открыли огонь по демонстрантам, протестующим против результатов всеобщих выборов, согласно которым правящая партия ЗАНУ-ПФ получила абсолютное большинство мест в парламенте страны. В результате стрельбы погиб как минимум один демонстрант, получивший пулевое ранение в живот, сообщает AFP из Хараре.
Армия дислоцировала танки и бронетранспортеры возле здания Центральной избирательной комиссии, где собрались многочисленные протестующие. Сначала полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, те в ответ стали забрасывать стражей порядка камнями. После этого солдаты применили против протестующих огнестрельное оружие.
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва призвал демонстрантов к «миру». Оппозиция в лице «Движения за демократические перемены» обвинила правящую партию ЗАНУ-ПФ в подтасовке результатов голосования, состоявшегося два дня тому назад. Согласно официальным данным, ЗАНУ-ПФ получила две трети мест в парламенте и теперь может менять конституцию страны по своему усмотрению.
Наблюдатели из ЕС назвали выборы в Зимбабве свободными, но несправедливыми. Они констатировали необъективность средств массовой информации и избиркома, а также факты запугивания избирателей.
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В Хараре погиб как минимум один демонстрант. В результате выборов в Зимбабве, согласно официальным данным, правящая партия ЗАНУ-ПФ получила абсолютное большинство...
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