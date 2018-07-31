Болгария ужесточает визовый режим с 1 августа

Власти Болгарии ужесточают визовый режим с 1 августа. В страну перестанут пускать граждан, которым запрещен въезд на территорию Шенгенской зоны. Об этом сообщает РИА Новости .

Меры приняли из-за соответствующего решения Совета Евросоюза. Оно касается государств, которые подключены к Шенгенской информационной системе, к их числу относится и Болгария.

Эксперты полагают, что запрет может затронуть туристов, которые совершали административные правонарушения в одной из стран Шенгена. Кроме того, будут депортированы граждане, которые уже находятся на болгарской территории, но при этом им не разрешен въезд в Шенгенскую зону.

Напомним, белорусы могут въезжать в Болгарию как по «шенгену», так и по болгарской визе.