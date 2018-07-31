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Болгария ужесточает визовый режим с 1 августа
01.08.2018 19:14 — Новости Мира | Tut.by
Власти Болгарии ужесточают визовый режим с 1 августа. В страну перестанут пускать граждан, которым запрещен въезд на территорию Шенгенской зоны. Об этом сообщает
Меры приняли из-за соответствующего решения Совета Евросоюза. Оно касается государств, которые подключены к Шенгенской информационной системе, к их числу относится и Болгария.
Эксперты полагают, что запрет может затронуть туристов, которые совершали административные правонарушения в одной из стран Шенгена. Кроме того, будут депортированы граждане, которые уже находятся на болгарской территории, но при этом им не разрешен въезд в Шенгенскую зону.
Напомним, белорусы могут въезжать в Болгарию как по «шенгену», так и по болгарской визе.
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В страну перестанут пускать граждан, которым запрещен въезд на территорию Шенгенской зоны.
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