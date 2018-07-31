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Трамп призывает Генпрокурора США остановить расследование его связей с РФ

01.08.2018 20:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США назвал возможное вмешательство РФ в его кампанию в 2016 году «абсолютной ложью» и попросил главу Минюста Сешнса остановить начатое в этой связи расследование.


Фото: Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал Генпрокурора и министра юстиции Джеффа Сешнса прекратить расследование возможного влияния России на выборы президента США. Сешнс «должен немедленно остановить эту подстроенную охоту на ведьм, а не то она будет и дальше вредить нашей стране», — написал Трамп в своем Twitter в среду, 1 августа.

«Российское вмешательство в кампанию Трампа, одну из самых успешных в истории, — это абсолютная ложь», — подчеркнул президент США. Он процитировал заявление профессора права Гарвардского университета Алана Дершовица о том, что его победу на президентских выборах в 2016 году должен был предотвратить агент ФБР Питер Стрзок.

В серии твитов Трамп также напомнил, что американский юрист, лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, слушания по делу которого начались накануне, «работал на Рональда Рейгана, Боба Доула и других очень известных и уважаемых политических лидеров». «На меня он работал на протяжении очень непродолжительного времени», — продолжил президент.

Пока не ясно, какой вес имеет требование Трампа в адрес Сешнса, указывает информагентство AFP, отмечая, что Трамп не может сам уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, больше года назад начавшего расследование его возможных связей с РФ, и должен добиваться этого через Минюст США.

Судебные слушания по делу Манафорта, начавшиеся 31 июля, не связаны с его участием в президентской кампании Трампа, их совместной работой, связями с РФ, а также с предполагаемым влиянием Кремля на исход тех выборов. Эти темы будут упоминаться лишь вскользь. Манафорта обвиняют в отмывании денег, полученных от украинских политиков, находившихся у власти до Майдана.

 
 
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Президент США назвал возможное вмешательство РФ в его кампанию в 2016 году "абсолютной ложью" и попросил главу Минюста Сешнса остановить начатое в этой связи...
 
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