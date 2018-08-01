США ввели санкции против двух министров Турции, Анкара пообещала ответить

Министерство финансов США ввело в среду санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

Как отмечается в документе, рестрикции введены в рамках принятого конгрессом США в 2016 году так называемого глобального акта Магнитского, направленного против лиц, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции и нарушающих права человека. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила на брифинге, что меры в отношении Турции приняты «по указанию президента» США Дональда Трампа.

Оба министра «играли ведущую роль в организациях, ответственных за арест и задержание» Брансона, отметили в Минфине. «Эти должностные лица выступают руководителями турецких правительственных организаций, ответственных за осуществление серьезных нарушений прав человека в Турции», — утверждается в документе.

«Неправомерное содержание под стражей пастора Брансона и продолжающееся судебное преследование со стороны должностных лиц Турции просто неприемлемо, — заявил министр финансов США Стивен Мнучин. — Президент Трамп ясно дал понять, что Соединенные Штаты ожидают его немедленного освобождения».

Вашингтон считает, что Брансон «стал жертвой необъективного и несправедливого задержания турецкими властями». В Минфине подчеркнули, что его арестовали «за отсутствием доказательств». Попадание в санкционный список означает замораживание активов, запрет американцам на осуществление каких-либо операций с министрами, подпавшими под ограничительные меры, а также запрет им на въезд в США.

Реакция Турции

Министерство иностранных дел Турции осудило решение США ввести санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении внешнеполитического ведомства.

«Мы решительно осуждаем решение министерства финансов США ввести санкции против нашей страны, — отмечается в коммюнике. — Такие действия также нельзя объяснить с точки зрения законных и правовых принципов. Мы призываем США отказаться от этого ошибочного решения».

В документе подчеркивается, что «такая агрессивная позиция, которая не служит чьим-либо интересам, незамедлительно получит ответ», а введение Вашингтоном санкций «серьезно навредит двусторонним отношениям».

На решение США отреагировал и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter .

«Попытка США ввести санкции против двух наших министров не останется без ответа», — написал политик.

Трамп ранее заявил, что Вашингтон введет санкции , если власти Турции не позволят вернуться Брансону на родину. Турецкие власти обвиняют пастора в связях с предполагаемыми организаторами военного переворота в Турции в 2016 году. В настоящее время Вашингтон и Анкара ведут переговоры о судьбе священнослужителя.