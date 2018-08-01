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В День десантника Минобороны России опубликовало уникальные документы о создании ВДВ
02.08.2018 08:58 — Новости Мира | Tut.by
Министерство обороны России сделало в День Воздушно-десантных войск достоянием гласности уникальные исторические документы о создании и становлении этого рода войск, который многие специалисты считают наиболее боеспособным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.
«В историко-познавательном разделе на
Посетители раздела могут ознакомиться с проектом положения о Главном управлении воздушно-десантных войск Красной Армии, представленным Генеральным штабом народному комиссару обороны СССР за несколько дней до начала Великой Отечественной войны.
В разделе также представлены документы, определявшие боевой состав частей воздушно-десантных корпусов, которые уже в первых числах сентября 1941 года вступили в бой с немецко-фашистскими захватчиками.
Всем любителям истории ВДВ, отметили в Минобороны, будет интересна боевая характеристика на командира 49-й гвардейской стрелковой Херсонской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии полковника Маргелова — будущего легендарного командующего ВДВ.
В разделе также опубликован приказ министра обороны СССР маршала Советского Союза Андрея Гречко. Этим документом в 1969 году утвержден отличительный элемент формы воинов-десантников: «В воздушно-десантных войсках разрешается носить <…> берет голубого цвета».
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В разделе также представлены документы, определявшие боевой состав частей воздушно-десантных корпусов, которые уже в первых числах сентября 1941 года вступили в бой...
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