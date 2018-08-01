В День десантника Минобороны России опубликовало уникальные документы о создании ВДВ

Министерство обороны России сделало в День Воздушно-десантных войск достоянием гласности уникальные исторические документы о создании и становлении этого рода войск, который многие специалисты считают наиболее боеспособным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.



Фото: Игорь Матвеев

«В историко-познавательном разделе на сайте Минобороны впервые опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива МО РФ, посвященные зарождению ВДВ, первым страницам боевой летописи „крылатой пехоты“, их легендарному командующему Василию Маргелову, истории появления символа войск — голубого берета и нарукавного знака ВДВ», — отметили в Минобороны.

Посетители раздела могут ознакомиться с проектом положения о Главном управлении воздушно-десантных войск Красной Армии, представленным Генеральным штабом народному комиссару обороны СССР за несколько дней до начала Великой Отечественной войны.

В разделе также представлены документы, определявшие боевой состав частей воздушно-десантных корпусов, которые уже в первых числах сентября 1941 года вступили в бой с немецко-фашистскими захватчиками.

Всем любителям истории ВДВ, отметили в Минобороны, будет интересна боевая характеристика на командира 49-й гвардейской стрелковой Херсонской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии полковника Маргелова — будущего легендарного командующего ВДВ.

В разделе также опубликован приказ министра обороны СССР маршала Советского Союза Андрея Гречко. Этим документом в 1969 году утвержден отличительный элемент формы воинов-десантников: «В воздушно-десантных войсках разрешается носить <…> берет голубого цвета».