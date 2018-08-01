МИД РФ заявил об отсутствии следов пыток на телах убитых в ЦАР журналистов

Врачи в Центральноафриканской Республике не обнаружили следов пыток на телах убитых в этой стране российских журналистов. При первичном осмотре местные медики зафиксировали лишь огнестрельные ранения, сообщила в четверг, 2 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



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Российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были застрелены вооруженной группой из девяти человек, сообщило, в свою очередь, правительство в Банги. Нападавшими были «бандиты в тюрбанах» , говорившие не на официальных языках страны — санго и французском, говорится в заявлении официального представителя центральноафриканского правительства Анжа Максима Казаги, которое приводит организация «Репортеры без границ».

Один из журналистов оказал решительное сопротивление

По его данным, один из журналистов оказал ожесточенное сопротивление, когда нападавшие попытались похитить съемочное оборудование. Один из трех погиб сразу, двое других скончались от полученных ранений несколько позже, указывается далее в заявлении. При этом представитель правительства в Банги сослался на показания водителя, перевозившего российских журналистов и оставшегося в живых.

Между тем Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) сообщила, что по прибытии в ЦАР Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль не обращались к миротворцам. «Иностранные журналисты иногда обращаются к МИНУСКА с просьбами об интервью или за получением информации, но в данном случае таких просьб к нам не поступало», — заявил пресс-секретарь миссии Владимир Монтейро.

Одновременно он сообщил, что в расследовании убийства российских журналистов в ЦАР будет участвовать сотрудник сил полиции ООН, который уже выехал в столицу страны Банги.

Тем временем «Центр управления расследованиями» (ЦУР) Михаила Ходорковского сообщил, что Джемаль, Расторгуев и Радченко намеревались снимать золотые прииски Ндассима. При этом помощь в съемках должен был оказать сотрудник структуры ООН в ЦАР. Этот же человек должен был также предоставить информацию о предполагаемых российских военных инструкторах в ЦАР, указала организация.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике на подъезде к транспортному узлу Сибю 30 июля. Россияне работали над расследованием «Российские наемники» о частной военной компании Вагнера — неофициальной военной организации, не входящей в состав регулярных Вооруженных сил России. По информации ЦУР, тела погибших доставят в Россию 4 августа.