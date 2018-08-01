ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД РФ заявил об отсутствии следов пыток на телах убитых в ЦАР журналистов

02.08.2018 12:15 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Врачи в Центральноафриканской Республике не обнаружили следов пыток на телах убитых в этой стране российских журналистов. При первичном осмотре местные медики зафиксировали лишь огнестрельные ранения, сообщила в четверг, 2 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.


Фото: Reuters

Российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были застрелены вооруженной группой из девяти человек, сообщило, в свою очередь, правительство в Банги. Нападавшими были «бандиты в тюрбанах», говорившие не на официальных языках страны — санго и французском, говорится в заявлении официального представителя центральноафриканского правительства Анжа Максима Казаги, которое приводит организация «Репортеры без границ».

Один из журналистов оказал решительное сопротивление

По его данным, один из журналистов оказал ожесточенное сопротивление, когда нападавшие попытались похитить съемочное оборудование. Один из трех погиб сразу, двое других скончались от полученных ранений несколько позже, указывается далее в заявлении. При этом представитель правительства в Банги сослался на показания водителя, перевозившего российских журналистов и оставшегося в живых.

Между тем Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) сообщила, что по прибытии в ЦАР Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль не обращались к миротворцам. «Иностранные журналисты иногда обращаются к МИНУСКА с просьбами об интервью или за получением информации, но в данном случае таких просьб к нам не поступало», — заявил пресс-секретарь миссии Владимир Монтейро.

Одновременно он сообщил, что в расследовании убийства российских журналистов в ЦАР будет участвовать сотрудник сил полиции ООН, который уже выехал в столицу страны Банги.

Тем временем «Центр управления расследованиями» (ЦУР) Михаила Ходорковского сообщил, что Джемаль, Расторгуев и Радченко намеревались снимать золотые прииски Ндассима. При этом помощь в съемках должен был оказать сотрудник структуры ООН в ЦАР. Этот же человек должен был также предоставить информацию о предполагаемых российских военных инструкторах в ЦАР, указала организация.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике на подъезде к транспортному узлу Сибю 30 июля. Россияне работали над расследованием «Российские наемники» о частной военной компании Вагнера — неофициальной военной организации, не входящей в состав регулярных Вооруженных сил России. По информации ЦУР, тела погибших доставят в Россию 4 августа.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из журналистов оказал ожесточенное сопротивление, когда нападавшие попытались похитить съемочное оборудование. Один из трех погиб сразу, двое других...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Горячий антициклон из Африки накрыл Южную Европу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Полоцка
Газета Авангард
Новости Ветки
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика