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Следствие разрешило генсеку ОДКБ выезжать в Москву для выполнения служебных обязанностей

02.08.2018 13:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Обвиняемому по делу о свержении государственного строя генсеку ОДКБ разрешено выехать из Еревана в Москву. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на Специальную следственную службу Армении.

«Избранная в отношении Хачатурова мера пресечения не является препятствием, чтобы он в определенный отрезок времени отсутствовал в Армении. Следственный орган довел эту информацию до Хачатурова», — сообщили в Специальной следственной службе в четверг.

Между тем, как сообщил адвокат Хачатурова «Коммерсанту», письменного разрешения на выезд своего подзащитного в Москву он не получил.

Глава ОДКБ, напомним, обвиняется в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года. Арест Хачатурова ереванский суд санкционировал на прошлой неделе. Позже его отпустили под залог.

После начала судебного разбирательства Ереван предложил входящим в ОДКБ странам сменить генсека. Как сообщил сегодня «Коммерсантъ», действия Еревана вызывают у Москвы «особое раздражение».

«Армянские разборки наносят колоссальный урон имиджу всей организации, странно, что они сами этого не понимают», — сказал собеседник газеты, близкий к администрации президента России.

 
 
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Между тем, как сообщил адвокат Хачатурова "Коммерсанту", письменного разрешения на выезд своего подзащитного в Москву он не получил.
 
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