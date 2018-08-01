ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Израиль пригрозил Ирану военными действиями в случае блокирования пролива

02.08.2018 17:00 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что с «международной коалицией» Израиль остановит Иран, если тот попытается перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.


Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Баб-эль-Мандебский пролив, расположенный между Аравийским полуостровом и Африкой, соединяет Красное море с Аденским заливом.

«Если Иран попытается заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, я убежден, что он встретит сопротивление решительно настроенной международной коалиции, в которой поучаствуют все виды израильских вооруженных сил», — заявил Нетаньяху, выступая на базе ВМФ Израиля в Хайфе.

Как сообщает Times of Israel, на прошлой неделе поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы атаковали два саудовских нефтяных танкера, шедших по заливу.

«Один из танкеров получил минимальные повреждения, никто не пострадал, о разливе нефти не сообщалось», — приводит издание сообщение саудовской нефтекомпании Aramco.

Саудовская Аравия три года участвует в гражданской войне в Йемене. Недавно коалиция, которую возглавляет Эр-Рияд, начала наступление на порт Ходейда, благодаря которому повстанцы имеют выход к Красному морю. Хуситы и ранее грозились перекрыть пролив.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если Иран попытается перекрыть пролив, являющийся единственным выходом из Красного моря, ему будет противостоять "международная коалиция", заявил Нетаньяху.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Генпрокуратура Украины: При "теракте Рубана-Савченко" могли пострадать 7,5 - 10 тысяч человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика