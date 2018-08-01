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Росавиация рассказала об инциденте с российским лайнером над Черным морем

02.08.2018 17:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Росавиация опровергла информацию об опасном сближении лайнера Airbus A330 российской авиакомпании iFly, направлявшегося из Антальи в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости".

Нештатная ситуация произошла 1 августа около 10.00 над Черным морем в районе ответственности турецких авиадиспетчеров на расстоянии около 250 километров от Сочи. В кабине пилотов сработал сигнал об опасном сближении с другим воздушным судном. Летчики последовали рекомендациям автоматики и изменили высоту.

В ведомстве заявили о ложном срабатывании системы TCAS (бортовой системы предупреждения опасных сближений) на борту российского самолета. Причиной этого могло стать превышение вертикальной скорости лайнера.

В январе самолет Superjet, выполнявший рейс из Таллина в Москву, при заходе на посадку опасно сблизился с авиалайнером Boeing, летевшим из Мурманска. Когда Superjet готовился к посадке в аэропорту Шереметьево, на высоте около 4,3 тысячи метров в самолете сработала система оповещения об опасном сближении с другим воздушным судном — Boeing, который направлялся во Внуково. В момент срабатывания сигнализации расстояние между авиалайнерами составляло приблизительно 600 метров.

 
 
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В ведомстве заявили о ложном срабатывании системы TCAS (бортовой системы предупреждения опасных сближений) на борту российского самолета.
 
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