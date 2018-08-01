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ООН: нападки Трампа на СМИ могут привести к реальным нападениям
02.08.2018 21:23 — Новости Мира | Tut.by
Нападки президента США Дональда Трампа на СМИ нарушают базовые нормы свободы печати и рискуют стать катализатором для реального насилия, направленного против журналистов, говорится в экспертном докладе организации по свободе слова, передает
«Эти нападки противоречат взятым страной на себя обязательствам уважать свободу СМИ и международные права человека», — говорится в совместном заявлении экспертов Дэвида Кэя и Эдисона Ланца.
Они также отметили, что увеличение вероятности нападения на журналистов в связи с поведением американского президента вызывает особую озабоченность.
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"Эти нападки противоречат взятым страной на себя обязательствам уважать свободу СМИ и международные права человека", - говорится в совместном заявлении экспертов...
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