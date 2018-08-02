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Эксперты ООН рассказали о ранении в ЦАР российского инструктора

02.08.2018 23:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Эксперты ООН опубликовали доклад, в котором рассказали об атаке на правительственную армию и российских инструкторов в июне этого года. Несмотря на поддержку Москвы, правительство африканской страны не может навести там порядок.


Фото: Reuters

10 июня 2018 года на сопровождаемых российскими инструкторами солдат правительственных военных сил (FACA) в Центральноафриканской Республики напали бойцы группировки «Союз за мир в Центральной Африке» (UPC) (часть группировки «Селека»). Два бойца правительственной армии и российский инструктор получили ранения, говорится в докладе экспертов ООН, подготовленном для Совета Безопасности организации. Об этом происшествии ранее не сообщалось. «Этот инцидент [с атакой на россиян и FACA] демонстрирует способность вооруженных групп оказывать сопротивление при <…> попытках властей расширить свое влияние», — констатируют эксперты Объединенных Наций.

На страницах доклада эксперты проясняют роль, которую российский контингент играет в безопасности африканской страны. Нынешняя фаза гражданского вооруженного конфликта в ЦАР началась в 2013 году, когда отряды мусульманской повстанческой группировки «Селека» свергли президента Франсуа Бозизе. После этого лидер повстанцев Мишель Джотодия объявил о прекращении действия на территории страны Конституции. Это вызвало резко негативную реакцию международного сообщества. В сентябре 2014 года в ЦАР по решению Совета Безопасности ООН была введена миссия, получившая название MINUSCA. Ее первоочередной задачей стала защита гражданского населения. Россия ввела свой контингент в ЦАР после того, как об этом попросил президент республики Фостен-Арканжема Туадера, сообщал МИД.

Как указано в документе, всего российская сторона уведомила об отправке в ЦАР пяти военных и 170 гражданских инструкторов. Они занимаются обучением и тренировкой как правительственных военных сил, так и сотрудников правоохранительных органов. Сейчас инструкторы находятся в городах Сибю и Бангассу для поддержки размещенного там контингента FACA. Часть россиян тренируют 160 полицейских и 50 жандармов возле поселка Бобанги. В 60 км от этого места располагается поместье бывшего лидера ЦАР Жан-Беделя Бокассы, куда в прошлое воскресенье пытались попасть убитые 30 июля российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев.

44 инструктора охраняют госпитали в Бриа и Уада, которые ЦАР подарила Россия. При этом глава российской миссии, которая занимается обучением африканских солдат, подчеркнул в разговоре с экспертами ООН, что, несмотря на данные некоторых СМИ, у него нет планов включать россиян в состав национальной гвардии президента или в команду, отвечающую за его личную безопасность. Имя главы миссии в докладе не приводится.

В декабре 2017 года Москва получила от Совбеза ООН разрешение на поставку в африканскую страну вооружений. В период между 26 января и 7 февраля 2018 года в международный аэропорт М’Поко в Банги прибыли девять самолетов с оружием и боеприпасами, отмечается в докладе. Российская сторона и ЦАР согласились на инспекцию представителями ООН склада боеприпасов на базе Камп де Ру в Банги, но пока проверки на этом объекте не проводились. ООН проверила содержимое нескольких ящиков с оружием и амуницией, удостоверившись в том, что их содержимое соответствует перечню, который Россия заранее направляла в международную организацию.

Доступ к оружию и боеприпасам получили президентская гвардия, FACA, полиция, жандармерия и Министерство юстиции. Представители России в Банги предоставили ООН подробный отчет о переданном оружии, утверждается в документе. При получении российского оружия каждому гражданину ЦАР присваивается специальная карточка и личный номер.


Фото: Фото: securitycouncilreport.org

Благодаря поддержке России и MINUSCA отряды FACA были направлены в несколько городов ЦАР, включая Обо, Пауа, Сибю и Бангасу, их деятельность по стабилизации обстановки эксперты ООН характеризуют как положительную. В то же время FACA еще не «располагают достаточной мощью и логистической поддержкой», чтобы реализовывать операции в одиночку, без помощи россиян или MINUSCA, пишут эксперты. Они также отмечают, что нестабильная в плане безопасности ситуация в стране создает риски и для пребывающего там зарубежного контингента, который уязвим к атакам повстанцев.

Власти ЦАР и россияне пытаются налаживать контакты с боевиками. Советник президента по вопросам национальной безопасности — российский гражданин, координирующий взаимодействие Москвы и Банги, — не раз встречался с лидерами повстанческих группировок, отмечают авторы доклада. На встречах обсуждались вопросы разоружения, реинтеграция боевиков в общество под контролем центральных властей ЦАР и раздел ресурсов между центральными и региональными властями. Сами повстанцы сообщили экспертам ООН, что считают эти встречи «переговорами с иностранным партнером правительства, но не с самим правительством». Эксперты ООН также обратили внимание на «ужесточение позиции» боевиков в отношении правительства из-за опасений, что оно, заручившись поддержкой Москвы, может усилить давление на повстанцев. Поэтому несколько месяцев боевики «Селеки» начали активно вооружаться, в частности закупая оружие в Судане, уточняется в документе.

На каких условиях работают в ЦАР 170 гражданских инструкторов, точно неизвестно. По утверждению газеты Le Monde, значительная их часть нанята двумя частными организациями — Sewa Security и Lobaye Ltd. По данным российских СМИ, в стране работает и так называемая частная военная компания Вагнера.

 
 
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