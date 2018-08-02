Законопроект, внесенный группой сенаторов, в том числе Джоном Маккейном, предусматривает санкции, которые могут коснуться не только политической элиты и бизнесменов, но и транзакций по госдолгу.



Линдси Грэм. Фото: Reuters

Американские сенаторы внесли законопроект об ужесточении экономического, политического и дипломатического давления на Россию в ответ на «непрекращающиеся попытки РФ вмешиваться в американские выборы, злонамеренное влияние России в Сирии, агрессию в Крыму и другие действия». Об этом говорится в обнародованном в четверг, 2 августа, пресс-релизе одного из соавторов законопроекта — сенатора-республиканца Линдси Грэма.

«Нынешний санкционный режим не заставил Россию отказаться от вмешательства в предстоящие в 2018 году промежуточные выборы в конгресс, — говорится в документе. — Наша цель — изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против России Путина до тех пор, пока он не прекратит вмешиваться в избирательный процесс в США, а также кибератаки на американскую инфраструктуру, не выведет российские силы из Украины и не прекратит попытки посеять хаос в Сирии».

«Самые жесткие санкции»

В пресс-релизе отмечается, что предусмотренные законопроектом санкции — самые жесткие из всех, которые были приняты до сих пор и являются «прямым следствием непрекращающегося желания Путина подорвать американскую демократию». «Владимир Путин продолжает представлять собой растущую угрозу нашей стране и союзникам», — констатируется в документе.

Соавторами законопроекта являются также Джон Маккейн, Кори Гарднер, Боб Менендез, Бен Кардин и Жанн Шахин. Новые ограничительные меры против России могут коснуться не только российских политиков и бизнесменов, но и транзакций по госдолгу и инвестиций в энергетической сфере.

Спонсор терроризма

Законодатели намерены также потребовать от госсекретаря Майкла Помпео «заключения о том, соответствует ли Российская Федерация критериям для ее включения в список стран — спонсоров терроризма».

Среди прочего авторы документа «продлевают ограничения на импорт российского урана», а также требуют от американских страховых организаций «сообщать информацию о владельцах-бенефициарах компаний, которые приобретают жилую недвижимость на крупные суммы».

В законопроекте, представленном конгрессменами, также предусмотрено составление отчета о чистой стоимости и всех активах президента РФ Владимира Путина, сообщил республиканец Линдси Грэм.

Новые обвинения в адрес России

В тот же день директор Национальной разведки США Дэн Коутс обвинил Россию в том, что она стремится подорвать ноябрьские промежуточные выборы в конгресс, а также президентские выборы в США в 2020 году. «Мы продолжаем наблюдать вездесущую кампанию России, призванную ослабить и расколоть США, — сказал Коутс. — Нам также известно, что русские пытались совершить хакерскую атаку и похитить информацию у кандидатов и правительственных чиновников».