Генпрокуратура Украины не видит оснований считать убийство Павла Шеремета терактом

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не установило в преступлении признаков террористического акта. Об этом говорится в пояснениях, которые Генеральная прокуратура предоставила в ответ редактору «Украинской правды» Алене Притуле, сообщает телеканал «112 Украина» .



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«Субъективная сторона состава преступления по ст. 258 УК („террористический акт“. — Прим. ред.) предусматривает нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, влияние на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти», — указали в Генпрокуратуре.

В ведомстве утверждают, что такие признаки установлены не были ни на момент регистрации производства, ни спустя два года. Следствие также назвало мощность взрывного устройства — от 350 до 700 граммов в тротиловом эквиваленте — «относительно незначительным для поражения многих целей».

«Способ крепления устройства, направленность взрывной волны и ее поражающих элементов исключительно в салон автомобиля (само сиденье водителя) исключают возможность поражения других лиц», — говорится в пояснениях.

В ГПУ говорят, что их сотрудники по надзору за СБУ также не установили оснований для квалификации убийства как теракт. В то же время в ведомстве заверили, что прокурор, который является процессуальным руководителем в деле, и двое следователей Нацполиции освобождены от других расследований для концентрации усилий на расследовании убийства Шеремета.

Напомним, гражданская жена журналиста Павла Шеремета, убитого в центре Киева два года назад, обратилась в Печерский районный суд с жалобой на бездействие генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Она потребовала расследовать случившееся как теракт.

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева: автомобиль, в котором он ехал, взорвали. До сих пор убийство Павла Шеремета не раскрыто: исполнители и заказчики не найдены. Основной версией называлась профессиональная деятельность.