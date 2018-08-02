Очереди за питьевой водой и водометы вместо поливочных машин. Как Европа спасается от аномальной жары

Наивысший — красный — уровень опасности объявлен в Италии из-за жары. Знойный июль сменяется таким же знойным августом и в ближайшее время погода вряд ли изменится. Синоптики уже предупредили, что +50°C в выходные накроют Португалию и Испанию.

Аномально высокие температуры в эти дни зафиксированы во многих европейских столицах. Как европейцы спасаются от жары — в фотографиях агентства Reuters.





Туристы в Риме спасаются от жары в многочисленных фонтанах, а к колонкам с питьевой водой выстраиваются очереди.









Многие стараются сбежать из душных городов к морю.



Город Остия к западу от Рима. Италия. 2 августа

Пляжи французской Ривьеры утыканы зонтиками, а в море людей не меньше, чем на суше.



Один из пляжей Ниццы. Франция. 1 августа



Дети и взрослые спасаются от жары в фонтане. Ницца. Франция. 1 августа

В эти жаркие дни значительно сократилось число желающих подняться на главную туристическую достопримечательность французской столицы — Эйфелеву башню.





В Германии из-за жары обмелели крупнейшие реки.



Набережная Эльбы в Дрездене. Германия. 31 июля



Рейн в районе Дюссельдорфа. Германия. 31 июля

Немецкие фермеры уже подсчитывают убытки и требуют поддержки от государства — в стране из-за засухи ожидается худший урожай зерновых за последние сто лет.





Для полива растений задействовали даже полицейские водометы.





В Бельгии правительство призвало своих граждан экономить воду . Во многих городах по этой причине отключили фонтаны.



Городской фонтан на центральной площади Антверпена временно остался без воды. Бельгия



Мальчик спасается от жары в фонтане. Брюссель, Бельгия

Нынешнее лето стало самом засушливым в Швейцарии за последние 100 лет.



Дорожный рабочий в Швейцарии, 30 июля

Жара нарушила привычный ритм жизни даже альпийских коров. Пастбища практически остались без питьевой воды. В горах созданы искусственные резервуары, куда пожарные вертолетами транспортируют воду из соседних озер, сообщает Euronews .





В Беларуси 1 августа температура была на 2−6 градусов выше нормы: столбик термометра в отдельных районах поднялся до +32°C.

В целом, говорят специалисты, август будет теплым, близким к климатической норме — где-то на градус выше нее.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

«В последней декаде ожидаем большие контрасты температур между северо-востоком и юго-западом. То есть на юго-западе будет жарко, а на северо-востоке, возможно, будет 11−18 градусов тепла даже днем», — рассказала заместитель начальника ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Светлана Кузьмич.